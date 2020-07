Omorât în plină stradă. Încă un bărbat afro-american, ucis în SUA. Imaginile sunt îngrozitoare

Crimă oribilă în Statele Unite ale Americii! Un bărbat de culoare a fost omorât în plină stradă în timp ce se afla cu fetița sa de mână. Imaginile sunt greu de privit.

Un bărbat care traversa o stradă din Bronx, New York, a fost împușcat mortal în timp ce era de mână cu fetița sa. O mașină se pare că i-a urmărit pe cei doi, a așteptat momentul oportul, iar în timp ce bărbatul era întors cu spatele pentru a-i spune ceva micuțeia acționat. Atacul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Făptașul nu a fost încă prins. Bărbatul locuia în Brooklyn și a fost pronunțat mort la spital.

Din păcate, ceea ce i s-a întâmplat este unul din alte atacuri-surpriză dintr-o serie din cursul wekend-ului în care 49 de persoane au fost vizate și 7 dintre ele au fost împușcate, 5 dintre aceștia fatal, arată New York Post. Conform ABC7, ziua de 4 iulie a marcat violențe șocante în New York – 11 persoane ucise în 2 zile și 30 de incidente de violență asupra a 48 de persoane. Bărbatul ucis avea doar 29 de ani și era în vederea poliției, acesta fiind arestat de câteva ori.

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020