Olena Zelenska, mesaj către cetățeni la un an de la izbucnirea războiului. Ce promisiuni a făcut Prima Doamnă a Ucrainei întregii lumi

Astăzi se împlinește un an de la izbucnirea războiului, dată care marchează o perioadă de profundă tristețe, trăită de întreaga planetă. În urma „operațiunii militare” comandate de Putin pentru a „salva poporul rus” au murit sute de mii de oameni, printre care și 7.000 de civili și 400 de copii. În ciuda tuturor agresiunilor manifestate de armata rusă, Ucraina este astăzi mai puternică și mai determinată decât oricând. Soția lui Volodimir Zelenski a transmis un mesaj prin care le transmite oamenilor ce a însemnat pentru ea și poporul ucrainean acest an de război.

Ce sărbătorește Ucraina odată cu împlinire primului an de război?

Olena Zelenska și soțul său ai fost alături de poporul ucrainean moment de moment în acest ultim an, care a însemnat pentru toată lumea desfășurarea iadului pe pământ. În ciuda tuturor evenimentelor teribile la care am participat cu toții, mai de aproape sau de la distanță, astăzi, la împlinirea a un an de la invazia rusească, Ucraina și aliații sărbătoresc rezistența țării în fața unui dezastru iminent.

Cu puțin timp în urmă, Prima Doamnă a Ucrainei a transmis un mesaj prin intermediul căruia a reușit să transmită ce a însemnat acest război pentru Ucraina și cum se resimte acum, la un an de la izbucnirea lui.

„Un an de război în toată regula este o dată teribilă de marcat. Pentru că este un an de atac, agresiune și crime, de iad”, a spus ea.

În acest an, sute de mii de oameni au fost uciși, fie pe front, fie în casele lor, sute de copii au murit sub ochii neputincioși ai părinților, iar alte milioane de oameni au fost forțați să fugă din țară din cauza fricii de moarte.Cu toate acestea, soția lui Volodimir Zelenski crede cu toată forța că binele va învinge răul, iar Ucraina va reuși să sărbătorească victoria alături de toți cei care i-au fost alături.