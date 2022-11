Oferte imbatabile la Kaufland de Black Friday. Produsele la preţuri de chilipir care se găsesc în magazine până pe 20 noiembrie

Kaufland fură startul Black Friday propunând până pe 20 noiembrie o serie de produse la prețuri imbatabile. De regulă, Black Friday, în română cunoscut și ca Vinerea Neagră, are loc în a patra zi de joi a lunii noiembrie, care poate pica între zilele de 23 și 29 noiembrie.

Kaufland, reduceri substanțiale la electrocasnicele pentru bucătărie. Prețurile sunt mai mici cu până la 46%

Retailerul german Kaufland pune la dispoziția românilor între 14 și până pe 20 noiembrie mai multe electrocasnice pentru bucătărie, unele dintre acestea beneficiind de reduceri serioase.

Astfel, conform analizei făcute de Playtech pe oferta retailerului, românii găsesc în magazinele Kaufland aproape 20 de produse pentru bucătărie printre care cuptoare electrice, friteuze, gratare electrice, aparat de vafe, tocător electric…etc.

Cuptoare electrice

Kaufland are la vânzare până pe 20 noiembrie două tipuri de cuptoare electrice. Cel mai ieftin costă 199 de lei și are următoarele caracteristici:

-putere: 1300 W

-capacitate cca.: 32 L

-3 funcţii

-timer 90 min

-termostat până la 300 grade

-include 2 tăvi emailate.

Cuptor electric cu preț mai mic cu 20%

Cel de-al doilea cuptor electric de la Kaufland, SWITCH ON, costă 279 de lei, fiind redus cu 20% și are următoarele caracteristici:

-putere: 1200W

-capacitate: cca. 13l

-temperatură pana la 230 grade

-cronometru 60 de minute

-include accesorii.

Mașină de tocat cu preț redus cu 46%

Cea mai mare reducere la electrocasnicele Kaufland, până pe 20 noiembrie, se regăsește la mașinile de tocat. Acestea au un preț de 139 de lei, retailerul anunțând că prețul acesteia normal este de 259 de lei, reducerea fiind de 46%.

Mașina de tocat are o putere de 600 W, este din oțel inoxidabil și plastic, accesoriile fiind incluse.

Ce reducere este valabilă la Mărunțitorul electric

De asemenea, Mărunțitorul de la SWITCH ON are prețul redus cu 38% până pe 20 noiembrie, prețul acestuia fiind de 59,99 de lei. Prețul normal al Mărunțitorului este de 96,99 și are următoarele caracteristici:

-putere: 260 W

-2 trepte de viteză

-material lamă: oțel inoxidabil

-recipient de plastic cca. 0,5l.

Reducere de 30% la mixerele de mână

În plus, nemții de la Kaufland au redus la preț cu 30% mixerele de mână. Prețul valabil până la 20 noiembrie pentru mixerul de mână este de 69,99, în timp ce prețul normal este de 99,99 lei. Aparatul electrocasnic are o putere de 250W și 5 trepte de viteză.

Prăjitor de pâine, preț redus cu 38%

Un alt aparat electrocasnci de la Kaufland care poate fi cumpărat în această perioadă cu bani mai puțini este Prăjitorul de pâine de la SWITCH ON. Prețul acestuia este de 79,99, fiind redus cu 38% de la 129 de lei. Aparatul are următoarele caracteristici:

-putere: 700 W

-indicator LED

-funcții: prăjire/dezghețare

-culoare: negru.