Obiectul pe care nu trebuie să îl ții în dormitor. Atrage numai necazuri și ghinioane

Atunci când vorbim de relațiile de cuplu, există situații și chiar lucruri și obiecte care pot aduce un plus relației, sau din contră, să inducă negativitate în cuplu, situație de altfel nedorită de nimeni. Dar, trebuie să recunoaștem că există. Așa am ajuns să vorbim azi de obiectul pe care nu trebuie să îl ții în dormitor și care atrage numai necazuri și ghinioane, în opinia Lidiei Fecioru, dar și a practicilor Feng Shui.

Mulți se întreabă de ce eșuează o relație?

Este o întrebare pe care mulți și-o pun după o despărțire. Deși fiecare situație este diferită, există o varietate de motive pentru care relațiile nu merg până la capăt.

Principalele motive pentru care relațiile eșuează sunt pierderea încrederii, comunicarea deficitară, lipsa de respect, o diferență de priorități și puțină intimitate, presiunea din exterior, cutumele de zi cu ziu, dar și alți factori externi care pot aduce o stare de negativitte, tensiune și chiar disconfort emoțional.

În cele din urmă este vorba de comunicare!

Dar, în cele din urmă, dacă privim din punct de vedere relațional, o relație se poate deteriora ca urmare a unei comunicări deficitare. Dacă amândoi își reduc comunciarea la a vorbi doar despre programul copiilor sau despre lista de treburi pentru weekend, comunicarea va deveni pur și simplu tranzacțională.

Comunicarea sănătoasă ar trebui să fie despre o mulțime de subiecte diferite, de la cele importante și până la banalitățile din jurul cuplului. Dar, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, trebuie să trecem prin una, sau mai multe experiențe, pentru a putea înțelege nevoia de comunicare încuplu, cu toate că există cazuri în care, indiferent de câte relații s-ar fi destrămat, tot nu reușesc să înțeleagă conceptul.

Dar, în afară de tot acest cumul de factori, relaționali, de comunicare, emoționali, etc, mai există și alți factori care pot aduce un plus de presiune și negativism într-o relație. Iar acest plus îl poate da chiar locuința în care cei doi locuiesc și, inclusiv, anumite obiecte din casă.

Aici intervine subiectul acestui articol, și anume care este obiectul pe care nu trebuie să îl ții în dormitor și care atrage numai necazuri și ghinioane, din multitudinea de astfel de obiecte. Iată ce ne spune Lidia Fecioru despre acest subiect:

Care este obiectul pe care nu trebuie să îl ții în dormitor

Când vorbim de armonia în cuplu, conform unor practici străvechi, precum Feng Shui, anumite obiecte pot fi aducătoare de ghinion și energii negative în casă, și mai ales în dormitor.

Printre multitudinea de obiecte care nu ar trebui să există în intimitatea unui dormitor, se află și obiectul pe care nu trebuie să îl ții în dormitor, aceste fiind în opinia Lidie Fecioru, oglinda.

Conform practicilor Feng Shui, se spune că existența unei oglinzi în dormitor generează stări ciudate, emite o stare negativă și vă va afecta ca și cuplu.

Deși e puțin probabilă existența unui acvariu cu pești în dormitor, deși acesta ar trebui să stea, mai degrabă, în sufragerie, generează cam aceleași energii negative ca și oglinda.

Același lucru, deși puțin probabil, spune Lidia Fecioru este și în cazul fîntânilor arteziene de interior. Dar, se pune o întrebare: ce să caute o fântână arteziană în dormitor?

Concluzie

Practicile Feng Shui sunt benefice, dacă știi să le aplici, indiferent despre ce situație ar fi vorba. Dar, deși multe dintre ele s-ar putea baza pe un fudament dovedit, multe ar putea părea superstiții.

Cu toate astea, acum că ai aflat care este obiectul pe care nu trebuie să îl ții în dormitor și care atrage numai necazuri și ghinioane, paote ar fi cazul să nu muți acvariul, fântâna arteziană sau oglinda în dormitor, așa dormi mai bine noaptea, iar relația de cuplu este una armonioasă, sau cine știe?!