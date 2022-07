Obiectul din casă care are cele mai multe bacterii. Mare atenție când îl folosești

Există un obiect folosit de gospodine zilnic în bucătărie, care devine de cele mai multe ori un teren de reproducere perfect pentru bacterii. Într-un studiu recent, cercetătorii au descoperit că buretele de bucătărie poate găzdui aproximativ 54 de milioane de bacterii pe centimetru cub. Iar asta din cauza proprietăților optime pentru înmulțirea bacteriilor, adică a mediului aerisit, umed și plin de resturi alimentare. Ce trebuie să știi despre obiectul cu cele mai multe bacterii!

Buretele de bucătărie prezintă mai multe „sectoare”, de dimensiuni diferite, care satisfac atât bacteriile care preferă un mediu izolat, cât și cele care se adaptează mediilor în care trăiesc deja alte organisme. Așadar, un burete de vase este cu adevărat cel mai bun mediu pentru dezvoltarea comunităților microbiene.

Cercetătorii au descoperit că bacteriile care se dezvoltă în spații reduse, cum ar fi porii mici ai unui burete, nu vor deranja alte organisme. În combinație cu resturile alimentare rămase pe buretele de bucătărie după spălarea vaselor, obiectul devine un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor.

„Bacteriile sunt la fel ca oamenii care trăiesc în timpul pandemiei – unora le este greu să fie izolate, în timp ce altele prosperă. Am demonstrat că într-o comunitate complexă care are interacțiuni atât pozitive, cât și negative între specii, există o cantitate intermediară de integrare care va maximiza coexistența sa generală”, a declarat Lingchong You, autorul studiului, potrivit Live Science.