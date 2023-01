Obiectele care nu trebuie ţinute niciodată sub pat. Mai toţi românii le depozitează aşa, mare greşeală

Lipsa de spațiu din multe locuințe determină gospodinele să depoziteze diverse lucruri sub pat. Printre acestea se pot număra chiar și elemente deteriorate sau stricate, pe care refuzăm să le aruncăm și care, adesea, ajung să fie uitate. Știi care sunt obiectele care nu trebuie ţinute niciodată sub pat? Faci o mare greșeală.

Obiectele care nu trebuie ţinute niciodată sub pat

Dacă și tu te numeri printre persoanele care obișnuiesc să depoziteze obiecte în locuri mai puțin vizibile din casa ta, ai ajuns la locul potrivit. În materialul de astăzi, îți vom explica ce lucruri nu ar trebui să pui în spațiul de sub patul tău sub nicio formă. Ține cont, însă, de faptul că articolul are rol informativ și te va ajuta să eviți sarcinile din casă ce nu sunt necesare.

În primul rând, ar trebui să scapi de cutiile organizatoare fără roți. Nu este indicat să le lași sub pat, din cauza faptului că ar putea să zgârie podeaua camerei. Dacă dispui de cutii cu roți, cel mai bine este să atașezi de acestea din urmă materiale autocolante din pâslă, pentru a evita eventuale deteriorări.

Nu merită să depozitezi hainele, indiferent de tipul lor, în cutii, sub pat. Articolele vestimentare se pot umple de praf și se pot deteriora cu ușurință. Dacă insiști, totuși, să faci acest lucru, este recomandat să folosești cutii din plastic, pe care să le poți deschide oricând ai nevoie. Ai grijă, însă, să nu păstrezi hainele pe care nu le folosești.

Lucrurile pe care nu ar trebui să le păstrezi

Jachetele și paltoanele voluminoase se păstrează cel mai bine în pachete vidate. Astfel, nu vor ocupa spațiu și le vei putea păstra corespunzător până în sezonul în care le vei purta. Zona îngustă de sub pat nu te va ajuta, din acest punct de vedere.

Încearcă să nu depozitezi valizele goale sub pat. Caută un alt loc din încăpere în care să le pui. Cel mai bine este să așezi valizele mici în cele mai mari pentru a face economie de spațiu. Sau ai putea să depozitezi haine specifice unui alt sezon în ele. Te va ajuta să eliberezi rafturi sau alte spații din camera ta.

Obiectele pe care nu le folosești în mod regulat, sortează-le. Se spune că este bine să renunți la cele care nu îți plac în mod deosebit. Dacă vorbim despre articole vestimentare, ai putea să iei în calcul ideea de a le dona. În orice caz, depozitarea de haine nepurtate nu face decât să îți complice viața.