Obiceiul surprinzător pe care îl are Kate Middleton după ce a aflat că are cancer. Ce face în fiecare zi

La începutul acestui an, după o perioadă de speculații, Kate Middleton avea să recunoască faptul că era diagnosticată cu un cancer. Ulterior, avea să disapră o bună perioadă din viața publică, fiind supusă unor tratamente dure. Cu toate astea, apropiați ai acesteia vorbesc despre obiceiul surprinzător pe care îl are Kate Middleton după ce a aflat că are cancer, explicând, de fapt, ce face în fiecare zi.

Prințesa de Wales a trecut de primele etape ale tratamentului

În martie, după o perioadă de internare în spital, și multe speculații care s-au dovedit a fi adevărate ulterior, Kate Middleton declara că a fost un șoc imens după „câteva luni incredibil de grele”, referindu-se la prima perioadă de tratamente împotriva bolii de care suferă.

În aceeași apariție video a trimis și un mesaj pozitiv, spunând: „Sunt bine și devin mai puternică în fiecare zi”. Detalii despre boală nu au fost dezvăluite, dar Palatul Kensington spune că este încrezător că prințesa se va recupera complet.

În aceeași măsură, declarația video a ducesei de Wales explică faptul că, atunci când a suferit o intervenție chirurgicală abdominală în ianuarie, nu se știa că există această boală.

Prima apariție la aniversarea a 80 de ani de la debarcarea în Normandia

Prințesa, în vârstă de 42 de ani, a spus că se gândește la toți cei care au fost afectați de cancer, adăugând:

„Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, indiferent de formă, vă rog să nu vă pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri”.

Kate Middleton a spus că recuperarea după operația sa din ianuarie, pentru o afecțiune care nu a fost dezvăluită, a durat ceva timp, iar prioritatea era acum liniștirea familiei sale.

Deși a absentat o bună perioadă de timp din viața publică, Prințul William înercând să participe la toate evenimentele, în iunie avea să-și facă o primă apariție la aniversarea a 80 de ani de la Ziua Z, debarcarea în Normandia a trupelor aliate. Toată presa britanică a scris atunci că prințesa de Wales arăta foarte bine, extem de optimistă și eleganță.

Obiceiul surprinzător pe care îl are Kate Middleton după ce a aflat că are cancer

În același context, apropiați ai Palatului Kensington au vorbit pe larg despre obiceiul surprinzător pe care îl are Kate Middleton după ce a aflat că are cancer.

Ba mai mult de-atât, la finalul săptămânii trecute, Prințesa de Wales a oferit o actualizare rapidă a luptei sale cu cancerul într-un Instagram Story în timp ce își îndeplinea îndatoririle regale.

Conform apropiaților, ar fi vorba de un nou obicei al prințesei, și anuem cel legat de remediile naturiste. Unele dintre ele au dat rezultate, și se pare că acum a devenit un obicei zilnic al acesteia în a folosi genul acesta de produse?

„Cunosc puterea naturii de a ne sprijini dezvoltarea și bunăstarea, atât prin faptul că ne aduce bucurie, cât și prin faptul că ne ajută să ne menținem sănătoși din punct de vedere fizic, mental și spiritual.”, a scris prințesa.

Postarea vine după ce Kate a fost ovaționată în picioare săptămâna trecută, când a participat la finala masculină de la Wimbledon. Ea le-a spus spectatorilor că este „bucuroasă să se întoarcă”, după ce a fost departe de ochii publicului după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Prințesa și-a anulat o serie de angajamente pentru a urma un tratament, publicând un videoclip în care cerea intimitate în timpul recuperării. De atunci, ea a început să revină treptat în viața publică, participând la Trooping the Colour luna trecută.