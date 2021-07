Obiceiul pe care îl au doar oamenii bogaţi. Secretul pe care trebuie să îl afle toţi românii ca să atragă banii

Atunci când îți schimbi mentalitatea, s-ar putea să ai surprize și să vezi că multe lucruri în jurul tău se schimbă. Cu siguranță ai observat câte obiceiuri pe care oamenii bogați le au.

Primul ar fi că se trezesc de dimineață. Mulți dintre oamenii cu bani se trezesc la ore la care mulți dintre noi nici măcar nu concepem să ne trezim. Ei bine, ei numesc asta managementul timpului și preferă să se trezească devreme pentru a avea mai mult timp pentru ceea ce vor să facă.

Odată ce începți să adopți câteva dintre aceste obiceiuri, vei vedea că ți se schimbă perspectiva și chiar viața, ușor, ușor.

86% dintre persoanele bogate au obiceiul de a se asocia cu alți oameni de succes. În plus, ei stau departe de oameni dramatici, negativi care se plâng și de la care nu au nimic de învățat.

Optimismul este una dintre trăsăturile oamenilor bogați.

„Succesul pe termen lung este posibil doar când ai o perspectivă mentală pozitivă”, scrie Thomas C. Corley, autor și al volumelor „Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals”