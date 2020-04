Obiceiul din Săptămâna Mare care nu se va mai ține, anul acesta. Când se trece pe sub masă și ce înseamnă

În fiecare an, în Vinerea Mare, coborâm în mormânt, împreună cu Hristos, pentru ca, mai apoi, să și înviem împreună cu El. Obiceiul din Săptămâna Mare nu se va mai ține și anul acesta din cauza pandemiei și a măsurilor dure de prevenire a răspândirii noului virus.

În Sfânta și Marea Vineri se face pomenirea ”Sfintelor și Mântuitoarelor și înfricoșătoarelor Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, adică palmele, insultele, batjocurile, pripoanele, sulița, crucea și moartea. După slujba Ceasurilor Împărtășești, în Vinerea Mare, în toate bisericile se săvârșește ”Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf”.

În cadrul slujbei, se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, care este așezat pe o masă mai înaltă, ce închipuie Mormântul Domnului. Acesta aduce aminte de fapta de milostenie a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, care, coborând de pe Cruce trupul Domnului, l-au pregătit pentru îngropare, înainte de a-L așeza în mormânt. Oamenii sărută Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, așezate pe Sfântul Epitaf, apoi trec pe sub masă. De cealaltă parte a mesei se află Sfânta Cruce, așezată sub policadru cu o zi în urmă, în cadrul Deniei din Joia Mare.

Semnificație

Unii credincioși trec pe sub masă numai o dată, închipuind jertfa Fiului lui Dumnezeu, iar alții trec pe sub masă de trei ori, în amintirea celor trei zile în care trupul lui Hristos a stat în mormânt. Așadar, trecerea pe sub masa aflată în mijlocul bisericii este una simbolică, reprezentând coborârea și ridicarea din groapa morții.

Astfel, fie o dată, fie de trei ori, important este ca atunci când credincioșii fac acest gest să știe că, prin acest lucru, ei închipuie în trupul și viața lor moartea și punerea în mormânt a lui Hristos.

Așa cum El a trecut prin mormânt, pentru a se întoarce în iad, cu scopul de a-i învia pe toți Drepții care așteptau încă împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, tot așa credincioșii trebuie să moară și să treacă prin mormânt, pentru a putea învia împreună cu Hristos, ca în final să dobândească viața cea veșnică în Împărăția Sa.