Oana Zăvoranu nu scapă de tribunale. Câte procese deschise are și ce daune au cerut vedetele

„Mi-au făcut și plângere penală la un moment dat. Am râs. Am dat despăgubire vreo 250 de milioane și a trebuit să și plătesc vreo 30 de milioane ca să dau într-un ziar în care să dezmint toate nenorocirile astea. O vedetă mi-a zis că m-am luat de fetița ei. Niciodată nu m-am luat de un copil, eu doar de ele am zis.”, a mai spus vedeta.