Oana Zăvoranu, mesaj pentru Raluca Pastramă după ce l-a înșelat pe Pepe. I-a dat șah mat fostului soț

Scandalul divorțului dintre Pepe și Raluca Pastramă pare să nu se termine prea curând, dat fiind faptul că în fiecare zi apar declarații șoc referitoare la relația dintre cei doi. Recent, Oana Zăvoranu și-a pus încă o dată la pământ fostul soț, lăsând să se înțeleagă că se bucură pentru necazul lui.

Oana Zăvoranu continuă să șocheze publicul larg cu declarațiile halucinate pe care le face referitor la divorțul anului între fostul său soț și Raluca Pastramă. Deși a declarat în nenumărate rânduri că Pepe este nimic fără ea, Oana Zăvoreanu a dezvăluit recent că s-ar bucura dacă Raluca l-a înșelat, așa cum se zvonește în ultima vreme.

În plus, femeia de afaceri pare că este de partea Ralucăi în acest scandal, declarând că știe mai bine și lucrurile pe care Pepe i le-ar fi făcut mamei fetițelor lui, dându-i șah mat lui Pepe cu afirmațiile făcute la adresa lui.

”Dacă într-adevăr l-a înșelat asta, bine i-a făcut! Eu am mai multe info și despre el și despre ea. Nu mă interesează situația lor, dar de dat cu părerea pot să îmi dau că am cu ce! El oricum fără mine e zero barat…”, a declarat Oana Zăvoranu pentru ciao.ro.