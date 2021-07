Oana Zăvoranu, limbaj de mahala la adresa lui Pepe. Greu de reprodus ce i-a spus Ralucăi Pastramă să facă

Scandalul dintre Oana Zăvoranu și Pepe atinge alte cote. Se pare că frumoasa brunetă i-ar fi luat apărarea Ralucăi Pastramă, după ce mama copiilor lui Pepe a postat o fotografie în care se săruta cu un bărbat misterios. Ce a declarat Zăvo despre potențialul nou iubit al brunetei.

Nimeni nu se aștepta ca în noiembrie 2020 Pepe să facă anunțul despărțirii de soția lui Raluca. După opt ani de căsnicie, povestea lor de dragoste a luat sfârșit. De atunci, Pepe și-a refăcut viața alături de Yasmine, o frumoasă blondină make-up artist din showbizul românesc, iar toată presa mondenă a fost cu ochii pe noua lor relație.

Deși Raluca Pastramă a rămas discretă în privința acestui subiect și nu a vorbit despre noua iubită a fostului ei soț, zvonurile spun că frumoasa brunetă și-ar fi găsit și ea liniștea în brațele unui bărbat misterios.

Mama micuțelor Maria și Rosa a postat recent, pe rețelele de socializare, o fotografie în care se sărută cu un tânăr domn, dar a șters-o imediat, însă nu mai devreme ca publicațiile mondene autohtone să o preia. Oana Zăvoranu i-a luat apărarea Ralucăi Pastramă, pe care o susține să își refacă viața alături de alt bărbat.

„Mă bucur că a postat această poză și sunt convinsă că are și ea pe cineva! Și e îndreptățită să posteze și ea că are pe unul. Că doar nu s-o pocăi! Dar, ca de obicei, macho-manul trebuie să fie mai cu moț! Eu o încurajez pe Raluca din tot sufletul să se p**e pe el (n.r. pe Pepe).

Și să nu mai pice la intimidări și faze d-astea de-ale lui! Zici că ea ar trebui să stea toată viața sub tutela lui. El va trebui să accepte că și ea trebuie să își trăiască viața așa cum e normal! Doar nu o să stea să fie mama «la» copii până îi ajung f***ii la genunchi, la 85 de ani.

Iar el să se încurce cu 850 de baragladine. Raluca să fie mama «la» copii, dar să fie și femeie sau nevastă sau ce dorește ea în viitor! «Bichonul» nu e în măsură să facă reguli!