Oana Zăvoranu, din nou la tribunal. Cum încearcă să scape de o executare silită

Oana Zăvoranu trece prin clipe grele în acest moment și situația pare să fie din ce în ce mai complicată. După ce a fost executată silit, vedeta a ajuns din nou în fața judecătorilor, unde va răspunde din punct de vedere legal. Ea și soțul ei sunt implicați într-un proces dificil, după ce au apărut neînțelegeri din cauza unui credit.

Oana Zăvoranu a ajuns în prăpastie, după ce a pierdut toți banii. Vedeta și soțul ei sunt executați silit, după ce ar fi făcut un împrumut pe care acum nu îl mai poate achita. Judecătorii au luat o decizie finală, ce nu poate fi atacată, ceea ce înseamnă că vedeta va trece printr-un proces dificil.

Oana ar fi împrumutat de la medicul Ion Constantin, zis ‘Șoșot’, bani, pentru care ar fi girat cu o locuință din București. Este vorba despre suma de 174 de mii de euro, pe care acum refuză să o achite. Aceasta a contestat decizia, dar cererea a fost respinsă, ceea ce înseamnă că trebuie să plătească datoria. În caz contrar, executorul poate vinde locuința.

Se pare că sacul Oanei Zăvoranu a ajuns la fund. Deși artista a dus mereu o viață de lux și nu i-a lipsit nimic, se pare că lucrurile nu mai sunt acum la fel. Oana Zăvoranu a moștenit o avere considerabilă după moartea mamei sale, dar a reușit să cheltuie toate economiile ce ar fi trebuit să îi ajungă pentru mult timp.

Oana Zăvoranu se confruntă cu probleme financiare mari. Are datorii mult prea mari și insuficiente finanțe pentru a le achita. Horia Vlădescu, cel care a preluat administrarea clinicii Oanei Zăvoranu, spunea la finalul anului trecut că aceasta a refuzat să mai achite facturile și afacerea a ajuns în faliment. A pierdut și un proces cu bărbatul, care și-a recuperat sumele împrumutate după ce vedeta a fost executată silit.

”În 2019, în urma rugăminților ei, am preluat managementul clinicii ei medicale, pentru că era și atunci în pragul falimentului. Am făcut un contract, totul a fost în regulă, i-am crescut cifra de afaceri de 3 ori față de ce avea ea. La un moment dat, după ce i-am inventat mai multe afaceri în cadrul clinicii și a început să crească foarte mult, nu a mai vrut să plătească facturile pe care i le-am emis. Pe lângă asta, am împrumutat-o și cu bani, dar procesul acela s-a închis, am câștigat și am executat-o, am recuperat și banii, am recuperat tot acolo”, a declarat Horia Vlădescu la televizor.