Oana Zăvoranu a făcut-o de râs pe Bianca Drăgușanu. A umilit-o în public: ”Asta care are gura plină”

Oana Zăvoranu, în război cu nimeni alta decât Bianca Drăgușanu! Cele două sunt la cuțite, iar aprigă cum o știm pe diva noastră din serialul „Sacrificiul”… nu prea se joacă cu astfel de lucruri. Celebra actriță a umilit-o public pe fosta soție a lui Alex Bodi.

Unele din cele mai controversate dive de la noi au ajuns la cuțite. Acestea și-au aruncat cuvinte dure în mediul online, iar fanii și-au ales deja taberele. Se pare că totul ar fi pornit de la blondina noastră care a atacat prima, Oana rămânând să răspundă în consecință. Nu există termen de înțelegere cu Querida, care mărturisește că arma ei secretă este că nu are niciun trecut sumbru de care să se ferească.

Transparența și asumarea de care a dat dovadă până acum îi este de mare ajutor în orice dialog cu vreuna din divele care doresc să o pună la pământ, mai detaliază bruneta. Artista vrea să cadă la pace pentru a nu da apă la moară presei mondene, dar susține că așteaptă scuze de la Bianca Drăgușanu pentru cele spuse, mai ales că i-a pătat imaginea bine contruită de-a lungul timpului. Fanii acesteia îi sunt alături și susțin că are dreptate: „Ce-mi place de tine , mai ales câta dreptate departe alte “ vedete “ 😂😂”, a fost unul din comentarii.

„În afară că am făcut-o buzată, nu am spus nimic rău de ea. O cunosc de când era la Capatos. Am fost sunată și am încercat să fiu drăguță cu ea în ieșirile noastre, mai ales că erau acești patru prieteni la mijloc datorită cărora eu și soțul meu eram în compania ei, dar nu e nicio prietenie. Mie nu mi-a închis gura cu numic. La mine podul nu e plin de mizerii, i-am scris și am întrebat-o dacă e sigură că vrea să pornească un război cu mine. La mesaje a răspuns frumos și a zis că noi n-avem nimic de împărțit. Ea e foarte periculoasă…asta care are gura plină de…consider că un scandal între noi două n-ar face decât să ajute presa, mi a spus ea. Nu am sunat-o pentru că acum mi-e scârbă să vorbesc cu ea. Eu n-am supt nimic pe la televizor, nu am bărbați pe care m-am cățărat, nu am luat bărbații nimănui, nu am un trecut dubios, de asta sunt foarte greu de atacat”

Oana Zăvoranu (Sursa: instagram.com)