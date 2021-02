Oana Roman, reacție surpriză despre divorțul de Marius Elisei. Și bărbatul a fost prezent

Gata. S-a întâmplat. Oana Roman și Marius Elisei au divorțat, pe cale amiabilă la notar. Chiar dacă fanii au crezut că problemele dintre cei doi se vor rezolva, iată că fiica fostului premier ar României Petre Roman și tatăl fetiței sale s-au separat din punct de vedere legal. Care au fost primele declarații ale celor doi foști soți, după ce au ieșit de la notar. Reacție surpriză despre divorțul de Marius Elisei. Și bărbatul a fost prezent.

S-a rupt lanțul de iubire pentru Oana Roman și Marius Elisei. După șapte ani de mariaj, cei doi au decis să își spună adio la notar și acum sunt, oficial, liberi. Oana și Marius au stabilit custodie comună pentru fiica lor Isabela, pe care au decis să o crească împreună. Chiar dacă cei doi foști soți trec printr-o perioadă dificilă, Marius Elisei și Oana Roman și-au făcut timp pentru a le spune admiratorilor de pe rețelele de socializare care este situația lor curentă:

„Dragii mei, din respect față de voi, comunitatea mea, am hotărât să vorbim aici. Împreună vă anunțăm că am divorțat amiabil și rămânem părinți pt Isabela și prieteni care se respectă și se sprijină reciproc. Suntem împreună, deși nu mai suntem soț și soție. De ieri am semnat actele de divorț, amiabil. Noi am ales să terminăm această căsnicie amiabil, am semnat la notar actele de divorț, cât și pentru custodia Isabelei, care este comună. Vom avea grijă împreună de ea. Domiciliul va fi aici la ea acasă, pentru că asta e casa în care a crescut. Cu sinceritate și ceva bâlbâieli de la emoții, vă mulțumim pentru suport și înțelegere.”, a declarat Oana Roman într-un video urcat pe Instagram.