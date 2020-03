Oana Roman, pusă la zid după ce a comentat divorțul Andreei Bălan. Ce replică a dat vedeta

După o experiență de viață care i-a schimbat perspectiva, Oana Roman analizează scandalurile momentului dintr-o perspectivă mai avizată. Oana și-a permis să atingă subiectul momentului în lumea mondenă – divorțul Andreei Bălan de George Bunea, în rubrica „Vorbește Lumea” de la Pro Tv.

Și vârsta, dar și experiența de viață au ajutat-o pe Oana Roman să analizeze fidel conjunctura de viață a Andreei Bălan, la rubrica „Vorbește Lumea” de la Pro Tv. Ea a spus că artista traversează, evident, o perioadă grea, că este un an extrem de greu din punct de vedere emoțional și că înțelege asta mai bine ca oricine, pentru că și ea a fost într-o situație asemănătoare. Oana a vorbit și despre public, despre care a spus că se grăbește să dea verdicte fără să știe întru totul despre ce e vorba.

„Au avut probleme. Mi se pare că a fost un sfârșit și un început de an deficitar, din punct de vedere emoțional. Nici eu n-am avut niciun sfârșit și un început de an bun. Nu știu dacă e ceva în aer. Pe mine m-a surprins, ca și pe voi, ce întorsătură a luat situația Andreei Bălan. Tot vedeam știri cu divorțul lor, dar mi se părea că sunt doar niște speculații aiurea, după care am văzut că a confirmat această situație. Mie îmi pare foarte rău, pentru că ea a avut multe momente de cumpănă. Niciodată nu știm ce este cu adevărat în spate, ce au trăit în casa lor și ce e în sufletul lor. Publicul are tentația să comenteze tot, pentru că au senzația că știu tot, dar nimeni niciodată nu spune tot”, a comentat Oana Roman.