Oana Roman, dezamăgită de vacanţa din Paris. Ce a păţit vedeta, nu a mai ajuns nici la Disneyland: „Prost organizat”

După perioda grea prin care a trecut, ca urmare a decesului mamei sale, Oana Roman a decis că are nevoie de o perioadă de relaxare, astfel că și-a luat fiica și au plecat din țară. Numai că avea să fie dezamăgită de vacanţa din Paris, Oana Roman povestind ce a păţit, și de ce nu a mai ajuns nici la Disneyland.

La începutul acestui an, în februarie, Mioara Roman avea să înceteze din viață, după o lungă perioadă de luptă cu o boală grava, degenerativă. Moartea acesteia a avut un impact major asupra fiicei sale, Oana, iar zilele ce au urmat decesului aveau să fie cele mai grele pentru aceasta.

Din păcate perioada care a urmat decesului și, implicit, funerariilor, i-au adus Oanei și multe critici din partea unora, iar totul avea să culmineze cu momentul în care Oana Roman a răbufnit, având replici dure la adresa celor care au criticat-o.

Ca urmare a acestor situații și a presiunii acelor zile, vedeta a luat decizia că are nevoie de o pauză, astfel că, alături de fiica ei, a decis că este momentul să plece departe de România, într-o vacanță, și nu oriunde, ci la Paris, unde stabilise și o vizită la celebrul parc de distracții „Disneyland Paris”, numai că, așa cum povestește chiar ea, avea să fie dezamăgită de vacanţa din Paris.

În ideea de a vizita celebrul parc, povestește Oana, se pare că au apărut problemele, în primul rând la hotelul ales, la aeroport, dar și că a fost extrem de frig:

„Răspund la ceva întrebări de la unii care îmi țin cont la ce hotărăsc eu sau nu să fac în vacanță.

Nu ne am mai dus la Disney pentru ca a fost foarte frig și pentru că am hotărât că doar o zi nu ar fi fost îndeajuns ca Isa să vadă tot. Plus că a fost și o neînțelegere cu rezervarea de bilete.

Vom veni la inceput de septembrie cât încă e vreme bună și vom sta 2 zile la Disney.”