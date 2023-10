Oana Roman, dezamăgită de Petre Roman. Mama vedetei nu se simte deloc bine, se gândeşte la ce e mai rău: „Nu s-a interesat”

Trece din nou prin momente extrem de grele și, din păcate, este singură în lupta dificilă pe care o duce pentru a-și ajuta mama. Oana Roman este dezamăgită de Petre Roman, tatăl său. Mioara Roman nu se simte deloc bine, vedeta se gândește la ce e mai rău.

Din nefericire, în ultimele zile, starea de sănătate a Mioarei Roman s-a degratat. Aceasta a avut nevoie de intervenția medicilor, fiind internată la Spitalul Floreasca din Capitală. Așa cum se întâmplă mereu, fiica sa, Oana Roman, îi este alături, făcând eforturi pentru a o ajuta să treacă cu bine peste această nouă cumpănă.

Mereu sinceră și deschisă cu cei care îi urmăresc activitatea în mediul online, Oana Roman a oferit câteva detalii despre problemele cu care se confruntă mama sa. Se pare că situația este destul de gravă, ea rugându-i pe oameni să se roage pentru ea.

„Am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni, multe. Are nevoie de rugăciuni de vindecare. Până la urmă, lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, dar, în momentul ăsta, e nevoie de rugăciune pentru ea, ca să știți…Știu că voi faceți mereu asta pentru mine, știu că de câte ori vorbesc cu voi, vă rugați pentru mine și cum eu sunt atât de singură în această luptă în a o ține în viață cât mai bine, știu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc”, a povestit Oana Roman.