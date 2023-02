Oana Roman, despre cum şi-a găsit mama la azil. În ce stare se afla Mioara Roman, de fapt

Oana Roman este foarte activă în mediul online și în spațiul public, așa că discută des cu fanii ei despre lucrurile care i se întâmplă zi de zi. Fosta prezentatoare de TV a mărturisit recent modul în care și-a găsit mama la azilul în care se află deja de luni bune. În ce stare se afla Mioara Roman atunci când a fost vizitată de fiica ei cea mică? Oamenii care o iubesc pe vedeta s-au bucurat foarte mult.

Oana Roman este una din persoanele publice foarte active în mediul online. Aceasta vorbește des cu fanii ei despre întâmplările prin care trece zi de zi, mai cu seamă că nu se bucură deloc de o perioadă bună. Amintim că fosta prezentatoare de TV s-a despărțit definitiv de partenerul său și a început un real scandal cu sora mai mare.

Deși este criticată des pentru faptul că a ales să își interneze mama într-un azil de bătrâni după o serie de probleme de sănătate, cea din urmă este fericită de decizia luată. De asemenea, recent a revăzut-o pe cea care i-a dat viață, după ce s-a întors dintr-o vacanță în Egipt.

Vedeta s-a pozat cu Mioara Roman care se simțea fantastic, lucru văzut și de românii care o urmăresc intens pe Instagram. Vedeta chiar a mărturisit în cadrul unui podcast că o vizitează pe cât de des poate și că are grijă ca ei să nu îi lipsească nimic.

Din păcate, în ultimele zile nu a mai reușit să ajungă la ea pentru că a fost plecată într-o scurtă vacanță cu fiica sa. Cu toate astea, prima grijă la întoarcere a fost să o vadă.

,,Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă. Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos. Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită.

Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă.”, a scris Oana Roman în dreptul unei fotografii cu Mioara Roman.