Oana Roman, apariție spectaculoasă la o petrecere de fițe din Capitală. Cum s-a îmbrăcat

Oana Roman a avut o apariție spectaculoasă la o petrecere de fițe din Capitală. A purtat o rochie de culoare verde și a atras privirile tuturor la petrecerea VIVA 20 de ani. Printre vedetele care au impresionat cu ținutele lor s-au mai numărat și Lora, Anda Adam, Nicoleta Nucă, Paula Chirilă, Lili Sandu, Ami și Majda.

Oana Roman a fost printre primele vedete care au ajuns la petrecere

„Am fost la Viva încă de la prima petrecere, a avut loc la piscina de la hotelul Lido! VIVA Party a fost întotdeauna o petrecere importantă, a crescut de la an la an, iar acum – și asta e părerea mea – a devenit cel mai important eveniment monden al anului. Adună lume bună, toată lumea se pregătește din timp, își alege ținutele.

Enorm, enorm m-am schimbat! Îmi aduc aminte că la prima petrecere am avut o rochie de mătase mov, aveam o pălărie neagră foarte mare, în anii următori am fost blondă, apoi roșcată, apoi am fost mai slabă, pe urmă mai grasă, am trecut prin foarte multe schimbări și au trecut 20 de ani peste mine. Dacă e ceva ce nu s-a schimbat, ei bine, nu mi s-a schimbat caracterul, spiritul. dorința de a trăi frumos”, a declarat Oana Roman, care a fost printre primele vedete care au ajuns la petrecere. Ea a purtat o rochie lungă, de culoare verde și a atras privirile tuturor.

Vedeta s-a fotografiat alături de soțul ei, Marius Elisei, dar și alături de Vica Blochină și Maria Marinescu. La petrecere au mai venit Andreea Marin, Andreea Esca, Andreea Bălan, Alexandra Stan, Roxana Ciuhulescu, Alina Pușcaș, Cătălin și Andra Măruță, Monica Bârlădeanu și Anca Serea.