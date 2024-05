Oana Roman aduce reproşuri tatălui său. Ce a afectat-o cel mai mult pe Mioara Roman, după divorţ: „A şters totul cu buretele”

La câteva luni după stingerea din viață a mamei sale, Oana Roman face noi declarații despre tatăl său, ex-premier al României Petre Roman. Vedeta a dat pe față unele detalii din viața intimă a părinților săi, care-l pun într-o lumină proastă pe fostul politician: „A şters totul cu buretele”.

Oana Roman a fost acuzată de-a lungul timpului că a reușit să atingă unele performanțe doar datorită funcției politice, a banilor și ajutorului pe care l-a primit din partea tatălui său, Petre Roman, fost prim-ministru al României. Vedeta neagă astfel de teorii, susținând că nu a fost sprijinită de părintele ei.

Fiica regretatei Mioara Roman și a lui Petre Roman a declarat că a absolvit una dintre cele mai grele şi prestigioase universităţi din lume, astfel că tatăl său nu ar fi avut niciun motiv să fie dezamăgit și să rupă relația cu ea. A precizat că, atunci când a întâmpinat greutăți, tatăl său a chemat-o acasă.

„Mă amuză teribil când văd că alţii mă acuză că tata mi-a obţinut toate locurile de muncă şi că el a fost în spatele tuturor lucrurilor pe care le-am făcut. Nici nu ştie tot ce am făcut, pe unde am fost. Am avut momente în care am avut nevoie de sprijinul lui şi m-a refuzat categoric”, a declarat Oana Roman în cea mai recentă intervenție pentru presă.