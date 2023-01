Oana Roman a fost părăsită din nou de Marius Elisei! Declarațiile dureroase al vedetei: „Mă simt eliberată de o mare povară”

Oana Roman și Marius Elisei au decis să o ia iar pe drumuri separate, deși toată lumea credea că lucrurile între ei s-au așezat. Fiica lui Petre Roman a făcut mărturisiri dureroase, pe rețelele de socializare, despre tatăl fiicei sale. Din declarațiile ei, pare că bărbatul a decis să o părăsească. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei?

Oana Roman a rupt tăcerea pe rețelele de socializare și le-a mărturisit fanilor că s-a despărțit definitiv de Marius Elisei, tatăl fiicei sale. Vedeta a explicat că a făcut tot ce e posibil ca această relație să fie salvată, însă în cele din urmă, Marius Elisei a decis să se despartă să plece din casa ei.

Tot pe rețelele de socializare, fiica lui Petre Roman a precizat că i-a spus de foarte mult timp lui Marius Elisei că trebuie să se despartă, pentru că aveau viziuni diferite despre viață. Vedeta a ținut să sublinieze faptul că bărbatul

„Am hotărât acest lucru amândoi de ceva timp, dar el a stabilit să plece mult mai devreme. Eu mă simt eliberată de o mare povară. Nu mai aveam nicio șansă să salvăm ceva în relația noastră. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit. Vedem lucrurile diferit, aveam dorințe total diferite. Am încercat, dar mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum.

El a hotărât să plece mult mai devreme decât am stabilit. Nu este ok că eu am rămas singură acum cu toate pe cap, eu trebuie să am grijă de casă, de copil, de mama, eu trebuie să le fac pe toate. Dar asta este. Nici eu, nici el nu eram fericiți, fiecare cu problemele lui. Ultimul an a fost extrem de greu pentru mine, l-am simțit ca o povară. Lucrul ăsta trebuia să se întâmple mai demult. Probabil el va avea adevărul lui, povestea lui, nu mă interesează”, a mai completat aceasta, extrem de supărată.