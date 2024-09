Oana Matache are un trup de topmodel. Sora Deliei face furori cu ținutele decoltate și îndrăznețe. FOTO

Oana Matache, sora îndrăgitei artiste Delia Matache, este din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare, unde își răsfață constant fanii cu postări care evidențiază frumusețea ei de invidiat. Cu un trup demn de podiumurile internaționale și trăsături faciale superbe, Oana reușește să atragă atenția tuturor celor care îi urmăresc activitatea online.

De fiecare dată când postează o nouă fotografie, fanii nu ezită să o complimenteze, fiind impresionați de aparițiile sale impecabile. Oana continuă să surprindă prin stilul său natural și farmecul care o fac să strălucească pe orice platformă socială. Eleganța și carisma sa o transformă într-o prezență de neegalat, iar cei de acasă sunt pur și simplu uimiți de frumusețea ei.

Oana Matache a spus că relația lor a fost o călătorie interesantă încă de la început. Au trecut prin momente dificile, dar au reușit să le depășească fără a fi afectați grav. Ea consideră că acest lucru arată că sunt puternici și se sprijină reciproc.

„Noi am fost într-o călătorie interesantă încă din faza incipientă a relației. Am avut niște momente pe care le-am depășit destul de bine și nevătămați, și întregi la cap, mare lucru, asta înseamnă că suntem puternici și ne potențăm reciproc. Am trecut prin niște lucruri care ar fi putut să ne afecteze destul de mult, dar nu au făcut-o”, a declarat Oana Matache, în cadrul unei emisiuni TV.