Oana Lis, la un pas de tragedie. Soția lui Viorel Lis a povestit ce i s-a întâmplat în miezul nopții

De ceva vreme fostul edil al capitalei, Viorel Lis și a sa soție, Oana Lis, nu prea au ma fost în atenția presei, poate și datorită situației actuale de aut-izolare, dar asta nu înseamnă că cei doi nu ar fi avut parte aventuri.

Oana a recunoscut de multe ori că nu este o foarte bună gospodină și că, de cele mai multe ori, preferă să mănânce în oraș, a un restaurant. Acum, datorită situației de izolare, vedeta a fost obligată să facă câte ceva de mâncare, dar totul era să se termine foarte prost pentru familia Lis. Într-una din zilele în care a încercat să facă pe gospodina, a tras o adevărată sperietură, după ce a constatat că există o scurgere de gaze care ar fi putut să degenereze într-o adevărată dramă.

Vedeta a povestit despre evenimentul neplăcut într-un interviu dat zilele acestea în presă, ar sperietura a fost una majoră, având în vedere că nu este de glumă cu astfel de situații și totul, după cum recunoaște chiar Oana, ar fi putut degenera într-o adevărată dramă, atât pentru ea, cât și pentru fostul edil, Viorel Lis, dar totul e bine când se termină cu bine.

„Am gătit foarte mult, am spălat. Am învățat să gătesc, însă asta s-a lăsat la început cu o mare sperietură. Eu nu am folosit aragazul până să înceapă pandemia. De când m-am mutat cu Viorel, am mâncat în oraș sau am comandat. Într-o noapte am depistat o scurgere de gaze, din cauza racordului legat prost. A început să miroasă puternic și era cât pe ce să sară blocul în aer. M-am speriat, am făcut atac de panică. Două nopți nu am dormit. Cu ocazia asta am făcut curat în cuptor, era plin de cutii cu machiaje”, a declarat Oana Lis.