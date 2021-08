Oana Lis a surprins pe toată lumea. De ce a îmbrăcat rochia de mireasă din nou

Oana lis a îmbrăcat din nou rochia de mireasă de care o leagă atât de multe amintiri frumoase alături de Viorel Lis.

Soția fostului edil i-a surprins pe toți cu fotografia în care purta din nou rochia de mireasă. Oana și Viorel Lis au trecut prin clipe dificile în pandemie, atât din cauza situației financiare, cât și din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut fostul primar.

Cei doi au fost nevoiți să taie din cheltuieli, iar Oana Lis s-a oprit din a mai arunca bani pe haine. Blodina a dezvăluit că uitându-se în dulap, a descoperit câteva haine pe care a dat mulți bani și pe care ar vrea să continue să le poarte.

Așa a fost și cazul rochiei de mireasă, pe care a purtat-o doar o singură dată. Vedeta a decis ca toate rochiile pe le-a purtat o singură dată să le ducă la croitor și să le modifice pentru a le purta de zi cu zi.

„Eu port rochii de revelion, de mireasă, zi de zi. Le mai modific. De când cu pandemia mi-am dat seama că sunt niște bani cheltuiți pe niște rochii pe care nu le porți foarte des.

Această rochie am reinterpretat-o eu. Avea o trenă lungă, cu perle, pe care am tăiat-o și mi se pare foarte frumos că încă îmi vine și m-am bucurat s-o port”, a explicat Oana Lis.