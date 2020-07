O vedetă de pe YouTube, urmărită de mulți români, s-a sinucis. Avea doar 31 de ani și era celebru în toată lumea

Byron Bernstein, cunoscut în mediul online drept „Reckful“, a murit la vârsta de doar 31 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de iubita acestuia. Dacă a fost vorba de moarte naturală sau suicid aflați în paragrafele următoare.

O vedetă de pe Youtube s-a sinucis la doar 31 de ani

Byron Bernstein, alias „Reckful“, o vedetă cunoscută de pe platforma Youtube a murit, joi, la 31 de ani. Din spusele partenerei acestuia se pare că tânărul s-ar fi sinucis.

Reckful avea peste 50.000 de subscribers pe YouTube. Acesta a devenit cunoscut pentru faptul că aborda subiecte sensibile în vlogurile sale, lucru care l-a făcut îndrăgit în rândul comunității sale, care s-a strâs să-i jelească pierderea, scrie deadline.ro.

Pe 2 iunie, el posta pe contul său de Twitter un mesaj îngrijorător: „Ahh, I feel bad for anyone who has to deal with my insanity“ (Îmi pare rău de cei care trebuie să îmi suporte nebunia, n.r.), dar, ulterior, postarea a fost ștearsă.

Byron Bernstein avea în plan să își lanseze propriul joc numit „Everland“ în acest an.

O mică vedetă de 16 ani din India și-a pus capăt zilelor

O altă tânără în plină ascensiune pe rețelele sociale, de această dată din India, a ales să-și pună capăt zilelor la numai 16 ani. Adolescenta a fost găsită spânzurată. Descoperirea șocantă a fost făcută de poliția din India, în cursul zilei de joi, potrivit Le Parisien.

„Trebuie să fie de la ceva personal… În ceea ce privește munca, se descurca bine. Am vorbit cu ea cu o noapte înainte în legătură cu un nou proiect și părea normală“, a declara Arjun Sarin, managerul fetei.

Potrivit ultimelor informații, Siya Kakkar se afla în izolare din cauza pandemiei de COVID-19 și era tristă din acastă cauză.

De la aflarea anunțului trist, 1.2 milioane de persoane i-au dat follow pe Tik Tok, în timp ce pe Instagram adunase o comunitate de nu mai puțin de 240 de mii de urmăritori.