O vedetă de la Antene și-a regăsit tatăl după 25 de ani. ”Mi s-a spus că a murit!”

El este tatăl meu natural, ca sa elucidez misterul ( de unde culoarea mea ) .😂 Poza aceasta e făcută in urma cu 6 ani, după 25 de ani de căutări. In spatele acestei fotografii, sta defapt mama mea! Ea este eroina. 💕 Tatăl meu a plecat când aveam 1 an. Mami era tânăra, cu mine in brațe, dar o luptătoare. Mi-a spus mereu când eu o sa vreau sa-l cunosc ea o sa-mi fie alături. Nu i-am pus prea multe întrebări de teama sa nu-i creez amintiri neplăcute. Când aveam 7 ani , imi aduc aminte ca eram îmbrăcată intr-un halat vișiniu, și ma rugam și numărăm stelele. Acela o fost un moment in care am hotărât ca Cel de Sus imi va fi tata. Tot atunci mi-am pus dorinta sa-mi întâlnesc tatăl natural. Știam ca ma asculta, știam ca intr-o zi o sa se întâmple. Anii au trecut, eu îl căutam in fiecare an. Ma pregăteam pentru acel moment, inclusiv pentru o eventuala respingere. După mulți ani in care nu primeam niciun răspuns, pana la urma prin diferite cunoștințe arabe am reușit sa găsesc un semn. Mi-au spus ca tatăl meu nu mai trăiește. Am plâns, nu intelegeam de ce . Eu credeam in visul meu. Eu știam ca o sa-l găsesc. Așteptasem atâția ani. Au mai trecut 6 luni, timp in care inima mea imi tot spunea mereu sa continui sa-l caut, știam ca Dumnezeu mi-a vorbit atunci la 7 ani, eu credeam in mine și in EL. Fără sa spun nimănui , am mers la ambasada Libiei. Mi-am făcut curaj și m-am dus sa stau de vorba cu ambasadorul. L-am rugat , in cazul in care o sa audă vreodată de el sa-i spună ca-l caută fata lui. Ca nu vrea nimic, doar sa dau mâna cu el. După 10 zile am primit un telefon. Era colegul lui de facultate ( colegul tatălui) care mi-a spus ca tatăl meu trăiește . 😊 I-am zis ca știu! Am simțit! Ne-am auzit pentru prima data la telefon și i-am spus ca eu când ii scriam moșului ii spuneam ca vreau sa-l Cunosc de Crăciun pe tata. Asta s-a întâmplat. Intr-o luna am reușit sa-l aduc in România. Intr-o luna, de Crăciun, eu am luat masa cu tata. Am locuit împreuna o luna. Nu l-am judecat, așa cum se așteptau mulți. Știți de ce ?! Pentru ca mama este o eroina. Pentru ca mama a avut grija de sentimentele mele, înainte sa pună durerea ei in fata. Continuarea se afla in commentariu ⬇️