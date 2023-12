O sibiancă a cumpărat un Passat de pe Facebook, iar la câteva zile maşina a început să aibă probleme. Ce a descoperit când a ajuns la service

„Pe autostradă, în drum spre Arad, am văzut că nu mai mergea mașina. Am mers cu 80 de kilometri pe oră pe autostradă deoarece mașina nu putea să prindă mai mult. Am dus-o la „tester” unde am aflat că avea 100.000 de kilometri dați înapoi și bandă izolatoare pusă la „martori” pentru a nu se vedea că sunt aprinși. Odată ce am dat banda jos, toți martorii s-au aprins. L-am sunat să îi spun că îmi vreau banii înapoi pentru că mașina nu este funcțională”, a declarat femeia pentru oradesibiu.ro.