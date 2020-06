O româncă a scăpat de un credit uriaș la bancă: „Mi-a șters toată datoria”. Cum a fost posibil

Pe mulți dintre noi, fie că vrem, fie că nu vrem, ne -au prins din urmă datoriile la bănci, mai ales dacă avem și niscaiva credite făcute. În perioada de criză Guvernul a emis un Ordin prin care cei care aveau rate la bănci au fost păsuiți pentru o perioadă.

Printre cei cu credite și, implicit, rate la bănci a fost și o familie cu trei copii care aveau un credit de aproximativ 43.000 de franci elvețieni la una din bănci. Din cauza imposibilității de a-și plăti ratele, familia a fost nevoită să întârzie cu plate ratelor și a dobânzilor aferente, care au crescut.

Din această cauza familia a apelat la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Femeia povestește că nu a mai putut să-și plătească datoriile la bancă și din acest motiv a fost nevoită să recurgă la serviciile CSALB, iar la mai puţin de jumătate de an din momentul depunerii primei cereri la Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), banca a decis să-i șteargă datoria cu totul.

„Când am primit soluţia nu-mi venea să cred, am zis că nu este real. În sensul că banca mi-a şters absolut tot creditul! Au fost puţin peste 43.000 de franci elveţieni, deşi iniţial ne doream măcar o reducere. Procedura de depunere a cererii este simplă, documentele se ataşează foarte uşor în aplicaţia de pe site. Am descris şi condiţia familiei, am pus şi fotografii ale documentelor justificative pentru situaţia noastră dificilă. În trecut am încercat şi cu procese colective, individuale, însă nu am obţinut niciun rezultat”, a declarat Irina, o femeie care a aperat la CSALB.