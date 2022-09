O româncă a dat lovitura cu o afacere făcută de nevoie. Vinde acum și cu 500 de lei un produs mult căutat de femei

O româncă a dat lovitura cu o afacere făcută de nevoie. Acum, pentru un singur produs, încasează până la 500 de lei. Este una dintre cele mai convenabile afaceri care poate fi construită chiar de la domiciliu. Dacă sunteți în căutarea unei idei de business care să vă ajute să vă măriți câștigurile, puteți să vă inspirați din povestea Rodicăi Ţîrdă și a norei sale, pe nume Ramona Leescu.

În urmă cu doi ani de zile, Ramona Leescu a rugat-o pe soacra sa, pe nume Rodica Ţîrdă, să îi croșeteze o geantă. Acesta a fost punctul în care cele două femei și-au pus imaginația la contribuție și au decis să își deschidă o afacere prin intermediul căreia să vândă produse handmade.

Rodica Ţîrdă este foarte pasionată de croșetat. Și nu numai de croșetat, ci de tot ceea ce înseamnă produse handmade sau realizate cu propriile sale mâini. Pasiunea sa a luat forma firmei „Petra Handmade”.

În cadrul firmei de produse handmade, Rodica Ţîrdă se ocupă doar de partea de producție, adică croșetează. Nora sa, Ramona Leescu, se ocupă de promovarea afacerii și a produselor și de partea de contabilitate.

De la Petra Handmade se pot cumpăra, în principiu, genți croșetate. În portofoliul brandului sunt, în prezent, peste 25 de modele de genți croșetate. O parte dintre acestea pot fi vizualizate și în galeria FOTO a acestui articol. Există, însă, și alte produse croșetate pe care cele două femei le promovează în această perioadă, precum diverse articole vestimentare.

„Petra a pornit în 2020, chiar pe 1 noiembrie. Ne-am propus să aducem ceva autentic, cu amprenta mea. Mie îmi place foarte mult ceea ce fac. La Petra găsim produse handmade pentru femei, în principiu genţi, dar şi alte piese, cum ar fi pulovere. Fiecare client poate personaliza genţile. Până acum, cred că am creat undeva la 25 de modele.

Numele businessului vine de la nepoţica mea, care, pe atunci, urma să vină pe lume. Când am aflat că este fată, am zis că o va chema Petra. Nu ne-am gândit prea mult, am decis să începem şi să numim business-ul astfel.

Cea mai mare provocare pentru mine a fost prima geantă, pe care mi-a cerut-o Ramona (nora ei – n.r.). Pasiunea mea nu erau genţile neapărat, ci tot ce înseamnă handmade. Când ea mi-a cerut să-i fac o geantă, acela a fost punctul de plecare”, a povestit Rodica Ţîrdă, co-fondatoarea afacerii, într-o intervenție pentru ZF.ro.