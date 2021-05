O româncă a bătut, fără milă, doi polițiști italieni: „Am chemat în sprijin militarii ca să o putem imobiliza”

O româncă stabilită în orașul italian Siena s-a luat la bătaie cu doi polițiști. Aceștia au intervenit pentru a salva doi bătrâni pe care femeie îi maltrata. Pentru ca femeie să fie într-un final mobilizată a fost nevoie de intervenția unor militari.

Femeia a fost angajată să îngrijească doi bătrâni, însă aceasta îi maltrata și îi lovea ori de câte ori avea ocazia. Zilele trecute, vecinii cuplului în vârstă au sunat la numărul de urgențe. Doi polițiști s-au prezentat și au încercat să intre în casă. Aceștia au fost întâmpinați cu o ploaie de lovituri de pumni și picioare din partea româncei.

În sprijinul celor doi au intervenit militarii din N.O.R. Siena. Într-un final, au reușit să intre peste româncă și să o imobilizeze, după care au dus-o la secția de poliție. Femeie a fost arestată și acuzată de vătămări corporale agravate și violență și leziuni ale unui funcționar public. În momentul de față, femeia care i-a bătut pe cei doi polițiști se află sub control judiciar.

Un tânăr român a bătut de unul singur patru polițiști italieni și un alt bărbat care a intervenit. Totul a avut loc în gara localității italiene Minturno. Echipa de polițiști a fost trimisă să intervină după ce un cetățean italian a anunțat că un grup de trei infractori români au comis o înșelăciune.

Atunci când au venit polițiștii, doi dintre tineri au fugit, însă cel de-al treilea a rămas pe loc și i-a atacat pe oamenii legii care veniseră să-l legitimeze. Tânărul în vârstă de 21 de ani a reușit să-i bată pe cei patru, de unul singur. Unul dintre polițiști a avut nevoie de cinci copci.

„Era ora 7.30 dimineaţa şi am intervenit la o caz de extorcare, raportat de o persoană în vârstă, dar am fost blocaţi de cei trei băieţi. Doi au fugit, iar al treilea a fost cel mai violent. După ce am fost loviţi de multe ori, am reuşit să-l apucăm de mâini şi picioare şi să-l blocăm. Noi nu folosim tehnicile poliţiei americane, nu avem în dotare pistoale cu electroşoc sau altceva”, a mai spus Maddaloni, unul dintre polițiștii răniți în incident.