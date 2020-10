O pensionară de 83 de ani refuză categoric să respecte restricțiile impuse de autorități: „Nu dau doi bani pe ce spune Guvernul”

Pandemia de COVID-19 face ravagii în toată lumea, cele mai multe țări fiind lovite deja de valul al doilea. Creșterea explozivă a îmbolnăvirilor a obligat Guvernele tuturor țărilor să impună restricții mai dure pentru cetățeni, în încercarea disperată de a stopa transmiterea virusului.

Se știe că cele mai multe victime ale virusului ucigaș sunt cele din categoriile de risc, mai exact, persoanele cu cormobidități, dar și cele în vârstă. În România, situația disperată din spitale și explozia de cazuri de COVID-19 i-a făcut pe cei care sunt mai predispuși riscului să se protejeze și să rămână în casă, cât mai mult timp posibil.

Contrar trendului din țara noastră, în care persoanele tinere se împotrivesc deciziilor autorităților, în Marea Britanie, obiceiul pare să fie altul. Potrivit celui mai recent caz mediatizat de presa internațională, o pensionară, în vârstă de 83 de ani, nu dorește să rămână în casă, și cu atât mai mult, să-și limiteze viața socială pe ultima sută de metri.

Aceasta susține că nu se teme de efectele virusului, deoarece este prea bătrână că să-i mai pese de ce spune Guvernul. Ea știe că sigur va muri, motiv pentru care, nu dorește să-și petreacă ultima perioadă a vieții sale stând în casă, la ordinul Guvernului.

În schimb, aceasta trage un semnal de alarmă cu privire la respectarea restricțiilor și a protejării tinerilor. Cu privire la viitorul țării, bătrâna prevede o prăbușire a economiei și o creștere a șomerilor, fenomen extrem de trist pentru toată lumea. Fiind întrebată ce părere are despre introducerea carantinei, femeia s-a arătat extrem de revoltată cu privire la aceste deciziii agresive.

„Este o decizie ridicolă. Noi nu ar fi trebuit să fim băgați niciodată în carantină. Toți oamenii vulnerabili ar trebui să fie ajutați, fiind ținuți în siguranță. În rest, eu am 83 de ani și nu mă interesează câtuși de puțin. Privesc înainte și realizez că nu mai am mult de trăit, motiv pentru care nu am de gând să petrec această perioadă închisă în casă.

Cum putem pune țara pe picioare? Din punct de vedere al banilor? Unde sunt toți banii? Până la sfârșitul acestui an vor fi milioane de oameni șomeri și știi cine va plăti pentru asta? Toți cei tineri. Nu eu, pentru că voi fi moartă”, a declarat aceasta pentru reporterii BBC, citat de dailymail.co.uk.