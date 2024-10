O nouă veste dureroasă pentru Oana Roman, după moartea mamei sale. Pe cine a pierdut vedeta acum: “Drum lin!”

Oana Roman este în doliu, la șapte luni de la moartea mamei sale, Mioara Roman. Vedeta a postat un mesaj dureros pe internet. Pe cine a pierdut acum?

O nouă veste dureroasă pentru Oana Roman, la câteva luni după ce și-a înmormântat mama. Vedeta a făcut anunțul trist sâmbătă, 5 octombrie 2024, pe Instagram.

Oana Roman trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierderi emoționale dureroase. După ce, în martie 2023, și-a pierdut mama, pe Mioara Roman, vedeta a primit încă o lovitură grea.

Vedeta a anunțat pe rețelele sociale că a mai pierdut o persoană dragă, lucru care a adâncit suferința deja provocată de moartea mamei sale. Cuvintele ei sunt pline de durere și tristețe.

Fiica lui Petre Roman a postat un mesaj prețios pentru prietenii săi virtuali, îmdemându-i să nu mai amâne să se întâlnească cu persoanele dragi, asta pentru că ar putea fi prea târziu.

„Nu mai amânați să vă întâlniți cu oameni dragi, familie, prieteni, pe motiv că nu e timp. S-ar putea să nu mai reușiți să vă întâlniți niciodată. Acum câteva luni, m-am regăsit pe Instagram cu un vechi și drag prieten din liceu. Nu ne mai văzusem de peste 20 de ani. Am tot zis că ne vedem la o cafea să depănăm amintiri, dar am tot amânat. Ieri am aflat că a plecat dintre noi, brusc și tragic, la doar 50 de ani. Nu am mai apucat să ne vedem. Drum lin, Safi! Dumnezeu să te aibă în paza Sa”, a precizat Oana Roman pe Instagram.