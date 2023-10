O nouă plecare grea de la Antena 1 după Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu. Prezentatoarea TV a făcut anunțul: „Au fost multe motive”

A avut loc o nouă plecare grea de la Antena 1 după Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Cătălin Dumitrescu. Prezentatoarea TV a făcut anunțul spunând că: „Au fost multe motive”. Despre cine este vorba?

Antena 1 se mai confruntă cu o pierdere grea după ce cei trei bucătari celebri au refuzat să mai continue filmările la emisiunea Chefi la Cuțite. Este vorba despre jurnalista Irina Ursu.

Aceasta a prezentat Observatorul de Weekend de la ora 19.00 în ultimul an şi jumătate, iar acum se desparte de Antena 1. Astfel, weekendul trecut a fost ultimul pentru Irina Ursu la pupitrul Observatorului Antena 1.

Prezentatoarea a recunoscut că a terminat-o cu Antena 1 spunând că a avut mai multe motive să facă asta, însă nu vrea să le amintească.

”Ce pot să confirmă e că, da, e decizia mea de a înceta colaborarea cu ei. Au fost mai multe motive care au contribuit la asta, şi de natură personală şi profesională. Nu sunt omul care să plece cu scandal de pe nicăieri. Momentan, am mai multe proiecte despre care o să vorbesc în momentul când simt că este cazul”, a declarat Irina Ursu, potrivit paginademedia.ro .

De altfel, jurnalista şi-a anunţat plecarea şi printr-o postare pe pagina sa de Facebook, postare care între timp a șters-o.

”Am decis să încetez colaborarea cu Antena 1. Not all stories are love stories. Mi-am motivat alegerea fix aşa: Nu mă mai regăsesc în acest proiect. Deloc. Cine mă cunoaşte, ştie că sunt un om ambiţios, care nu se dă bătut şi care, cu cuvinte potrivite, poate face şi învăţa orice.

Şi cu toate acestea am renunţat, pentru că nu am reuşit să ies din haina veche şi să o îmbrac uniforma nouă. Cred că această meserie este despre energie.