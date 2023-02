O nouă nuntă în showbizul românesc. A cerut-o în căsătorie în direct la o emisiune

Se pregătește o nouă nuntă în showbiz-ul românesc. Două vedete îndrăgite de public s-au logodit, iar momentul emoționant a fost văzut de o țară întreagă. Emoționat, bărbatul și-a cerut în căsătorie iubita în direct, în timpul unei emisiuni. Surprizele, însă, nu s-au oprit aici.

O țară întreagă le-a urmărit povestea de dragoste, de la prima întâlnire, primul sărut, până la prima ceartă și prima împăcare. După ce au primit un sprijin uriaș din partea celor care i-au îndrăgit și au crezut în relația lor, a venit momentul ca admiratorii să fie prezenți, oarecum, la un alt moment important din viața acestui cuplu: logodna.

Prezenți în platoul unei emisiuni, Radu și Adelina, câștigătorii sezonului patru Puterea Dragostei, s-au logodit. Într-un decor fabulos, bărbatul s-a pus în genunchi în fața iubitei sale și a pus marea întrebare.

Cu zâmbetul pe față și lacrimi de fericire în ochi, Adelina a acceptat emoționanta cerere.

Însă surprizele nu s-au oprit aici! Cei doi au dezvăluit apoi că urmează să devină părinți, Adelina fiind însărcinată cu primul lor copil – o fetiță.

Adelina a vorbit despre momentul în care a aflat că este însărcinată.

„Sunt însărcinată de aproape 5 luni. Am fost într-o vacanță în Bulgaria și am avut stări de rău. Eu am și probleme cu stomacul și nu am crezut că sunt însărcinată. Dacă testul era negativ, aș fi fost dezamăgită. M-am dus cu testul în fața lui Radu, i-am spus că sunt însărcinată și s-a bucurat mult”, a mărturisit Adelina.