O nouă monedă apare în România. Ce valoare are şi ce semnifică

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă nouă. Aceasta are o temă spectaculoasă și este așteptată mai ales de colecționarii care o doresc foarte mult. Ea are o valoare nominală de 100 de lei, forma rotundă și diametrul de 21 de milimetri. De asemenea, experții au subliniat că are o greutate de 6,452 de grame şi cant zimţat. Iată ce semnifică!

Nouă monedă în România: detalii

Banca Națională a României lansează o monedă din aur ce are ca temă ,,300 de ani de la zidirea Bisericii Kretzulescu din Bucureşti”. Aceasta are o valoare nominală de 100 de lei, forma rotundă, diametrul de 21 de milimetri, o greutate de 6,452 de grame şi cant zimţat.

Aversul monedei redă o imagine a Bisericii Kretzulescu din Bucureşti, anul de emisiune „2022”, stema României, valoarea nominală „100 LEI” şi inscripţia „ROMANIA”. Reversul monedei prezintă un detaliu din arhitectura Bisericii Krețulescu și inscripțiile „Biserica Kretzulescu” şi „300 ANI”.

,,Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare, precum şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central”, se menţionează într-un comunicat al BNR.

Experții au susținut că tirajul maxim pentru moneda de aur este de o mie de piese. Prețul de vânzare pentru monedă este de 2.900 de lei fără TVA și are inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Monedele din aur cu tema „300 de ani de la zidirea Bisericii Kretzulescu din Bucureşti” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Colecționarii trebuie să știe că lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale: București, Cluj, Dolj, Constanța, Iași și Timiș ale BNR.

Monedă specială de aur

O altă monedă de aur a reușit să trezească semne de întrebare recent. Aceasta dovedește că un împărat roman din secolul al III-lea care a condus Dacia, considerând până acum un personaj fictiv, a existat cu adevărat. Moneda poartă numele lui Sponsian și are gravat portretul împăratului.

„Ceea ce am găsit este un împărat. Era o figură despre care se credea că este un fals şi care a fost ignorată de experţi. Dar noi credem că a fost real şi că a avut un rol în istorie”, a spus profesorul Paul Pearson de la University College din Londra.

Moneda face parte dintr-un mic tezaur descoperit în anul 1713. Specialiștii au susținut că urmele de zgârieturi vizibile la microscop demonstrează însă că moneda este reală și era în circulație în urmă cu 2.000 de ani.