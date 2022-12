O nouă despărțire surpriză în showbizul românesc. Vedeta făcea planuri de nuntă în primăvară

Fericiți, îndrăgostiți, părinții unei fetițe superbe și cu gânduri de nuntă în primăvară. Din nefericire, povestea lor de dragoste a ajuns la final. Despărțirea neașteptată a fost confirmată chiar de îndrăgita artistă, cu câteva zile după Crăciun: „Eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete”.

Timp de cinci ani, au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Au trecut prin obstacolele unei relații la distanță, ea, în România, el, în Germania. În cele din urmă, bărbatul s-a întors în țara natală pentru a-i fi alături artistei. Nu peste mult timp, au devenit părinți, odată cu venirea pe lume a fetiței lor.

Formau un cuplu discret și care, cel puțin, din exterior, părea extrem de fericit. În urmă cu puțin timp, însă, Feli Donose a făcut o dezvăluire neașteptată. Într-un mesaj publicat pe o platformă de social media, artista a anunțat că ea și iubitul ei, Cătălin, au decis să se despartă, decizia fiind luată de comun acord.

Se pare că neînțelegerile și-au făcut apariția între cei doi, ambii ajungând la concluzia că cea mai înțeleaptă alegere este să rămână prieteni și părinții fiicei lor.

„Mai sunt câteva zile până în 2023, iar eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete. Așadar, vreau să știți de la mine că eu și Cătălin am hotărât de comun acord să ne despărțim. Ne-am iubit, dar, de la un timp, nu ne-am mai potrivit. Pe mine și pe Cătă ne leagă de aici încolo o relație de prietenie frumoasă, mult respect și, cel mai important, de rolul de părinți ai Norei Luna”, a scris artista într-un mesaj postat pe Instagram.

În primăvara acestui an, Feli Donose vorbea despre planurile de nuntă. Artista a fost cerută în căsătorie în anul 2020, însă nici ea, nici iubitul ei, nu se grăbeau să stabilească data evenimentului. La acea vreme, artista mărturisea că și-ar dori să fie o mireasă nonconformistă.

„Nu actul oficial mă face să iubesc mai mult. Dar probabil, când voi fi mireasă, voi fi o mireasă desculță. (zâmbește).

Ai fi surprinsă cât de simplu e cu mine. Nici măcar nu am rochia visurilor mele de mireasă. Niciodată nu am visat la una. Am, în schimb, în cap ținute pentru clipuri, pentru proiectele în care urmează să activez. Cu Cătălin e altfel. Când ai sentimentul că nu e decât firesc să îți duci viața lângă partenerul tău, cam uiți de rochie, nuntă și detalii de genul ăsta”, a declarat artista pentru VIVA!.