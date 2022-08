O mare vedetă de la noi, prinsă fără sutien la plajă. Nu s-a sfiit să stea aşa în public, foto de neratat

O vedetă de la noi a fost prinsă fără sutien pe plajă. Aceasta nu s-a sfiit să stea așa în public și să își facă bronzul perfect. Femeia s-a bucurat de o zi fantastică în razele soarelui și a lăsat să i se vadă tot. Ea a atras cu siguranță privirile multora după ce a făcut acest gest. Imaginile i-au surprins și pe pe fanii vedetei. Iată despre cine este vorba și cum arată o anumită prezentatoare TV la plajă!

O vedetă de la noi a lăsat gurile rele să vorbească și s-a bucurat din plin de o zi deosebită la plajă. Mai exact, este vorba despre Crina Abrudan. Aceasta este o fostă prezentatoare de știri sportive. Femeia are 44 de ani, dar fanii săi abia îi dau vârsta din buletin.

Vedeta a terminat cursurile Facultății de Științe Politice, iar la o vreme a apărut pe micile ecrane. Blondina s-a retras totuși din televiziune în anul 2013, moment din care s-a dedicat complet antreprenoriatului. După retragerea sa din TV, ea s-a căsătorit cu Gabi Popescu, fost fotbalist.

Cea din urmă se bucură de un corp impecabil pe care nu se ferește să îl arate deseori, mai ales la plajă. Aceasta și-a propus să nu lase pe nimeni să îi strice bronzul, așa că a dat imediat din cale sutienul costumului de baie pentru ca soarele să o prindă fără urme. Ea cu siguranță a atras privirile tuturor făcând asta.

Crina Abrudan a susținut că și-a întins o provocare și astfel a început să facă sport fără să aibă de dat jos kilograme sau să fie nemulțumită de corpul său. Ea a început să meargă la sală în speranța că o să devină mai disciplinată.

,,Șapte săptămâni de sport. Am început sa fac sport fără să am de dat jos niște kilograme sau fără să mă nemulțumească ceva la corpul meu. Am făcut-o pentru sănătatea corpului și a psihicului.

Am început să merg la sală sperând că îmi voi și disciplina puțin programul de somn și de mâncare și poate chiar regimul alimentar pentru că mănânc lucruri care nu sunt sănătoase.

Până acum nu eram fan sport, dar am decis să merg pentru ca mi-a plăcut atmosfera foarte energică de la antrenamente, pentru că este distractiv și nu mă plictisesc și pentru că faci tot timpul altceva”, a povestit Crina Abrudan în urmă cu ceva timp.