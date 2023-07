O mai ții minte pe Melinda din serialul ”Mesaje de dincolo”? Nu o mai recunoști pe Jennifer Love Hewitt la 44 de ani, transformarea e incredibilă

O mai ții minte pe Melinda din serialul ”Mesaje de dincolo”? Îndrăgita actriță care a interpretat personajul iubit de fani din toate colțurile lumii este acum de nerecunoscut. În vârstă de 44 de ani, Jennifer Love Hewitt a trecut printr-o transformare neașteptată.

Cum arată astăzi actrița care a jucat-o pe Melinda în serialul ”Mesaje de dincolo”

Și-a început cariera la o vârstă fragedă, era doar un copil când a apărut pentru întâia oară pe micul ecran, în 1989, în producția Kids Incorporated. A crescut în lumina reflectoarelor, obținând roluri în filme ce s-au bucurat de un succes uriaș la public, precum: Sister Act 2, I Know What You Did Last Summer, Heartbreakers, Shortcut to Happiness, If Only, Garfield, Tropic Thunder.

Jennifer Love Hewitt s-a remarcat și pe micul ecran, în seriale ca The Client List, 9-1-1, Criminal Minds și, nu în ultimul rând, Ghost Whisperer, ce a fost difuzat și la noi în țară ca ”Mesaje de dincolo”.

Actrița, care este soție și mamă devotată, nu este foarte activă pe platformele de social media și participă rar la evenimente mondene.

În vârstă de 44 de ani, este adepta frumuseții naturale, primind cu brațele deschise schimbările aduse chipului și corpului ei de trecerea anilor.

Te-ar putea interesa și: Actorul din serialul Groapa de la PRO TV care are o familie numeroasă: „Am puțini copii, eu mi-aș fi dorit mai mulți. Ei vin din Rai și trebuie să îi iubești” VIDEO EXCLUSIV

Jennifer Love Hewitt, de nerecunoscut

În fotografiile pe care le postează în mediul online apare mereu fără niciun strop de machiaj pe chip, zâmbitoare. Cu toate că este superbă și așa, un exemplu de admirat într-o lume în care perfecțiunea pare obligatorie, nu mulți și-ar da seama că în imagini este chiar Jennifer Love Hewitt.

M-am trezit la 4 dimineața și aveam 44 de ani! Sunt profund recunoscătoare, binecuvântată, fericită, uneori nesigură în privința îmbătrânirii, o mamă a trei bebeluși incredibili, căsătorită cu cel mai frumos și minunat bărbat și foarte încântată să văd ce îmi va aduce anul acesta. Simt magie în aer și iubesc magia. Plec la muncă… mulțumesc mamă că mi-ai dat viață. Îmi lipsești atât de mult. O să-mi fac treaba și să-mi sărbătoresc ziua de naștere mai târziu. Ps Atticus s-a trezit mult prea devreme și mi-a cântat la mulți ani! Inima mi s-a topit. Vă urez o zi minunată tuturor. Este ziua mea, trebuie să fie! – a transmis actrița, în ziua în care a împlinit 44 de ani.

Te-ar putea interesa și: Femeia fatală din anii ’90 e de nerecunoscut acum. Nu zici că e ea, obişnuia să fie mereu aranjată. Cum a fost surprinsă

Sursă foto: Profimedia