O mai ţii minte pe Lucelia Santos din telenovela ”Sclava Isaura”? Actriţa a împlinit 68 de ani, puţini îşi dau seama cine este

Puține producții de televiziune au marcat atât de profund memoria colectivă a românilor precum telenovela braziliană „Sclava Isaura”. Difuzată în România la începutul anilor ’90, imediat după căderea comunismului, povestea de dragoste imposibilă dintre sclava Isaura și stăpânul ei a cucerit milioane de telespectatori. În rolul principal se afla o tânără actriță necunoscută pe atunci, Lucelia Santos, care la doar 19 ani devenea simbolul unei generații. Astăzi, la 68 de ani, viața ei arată cu totul altfel.

De la debut la faimă internațională

Lucelia Santos a primit rolul Isaurei la finalul anilor ’70, iar succesul telenovelei a depășit rapid granițele Braziliei. Producția a fost difuzată în peste 80 de țări și a scris istorie: a fost prima telenovelă transmisă în Uniunea Sovietică, între 1988 și 1989, devenind un fenomen social.

În România, ”Sclava Isaura” a ajuns după Revoluție și a fost o adevărată revelație pentru publicul obișnuit până atunci cu programe controlate strict de regimul comunist. Muzica de generic, personajele puternice și dramatismul poveștii au ținut familiile lipite de televizoare. Nu exista aproape nicio casă unde să nu se discute despre suferințele Isaurei și despre lupta ei pentru libertate.

Serialul a avut ecou și în Statele Unite sau Marea Britanie, unde a cucerit milioane de telespectatori curioși să descopere telenovela sud-americană, un gen relativ nou pentru acele piețe.

Cu ce se ocupă Lucelia Santos în prezent

Timpul a trecut, dar Lucelia Santos a rămas activă în lumea artistică. Astăzi, la 68 de ani, este atât actriță, cât și regizoare, implicată în diverse proiecte culturale. Viața personală nu a fost lipsită de schimbări: actrița este divorțată și are un fiu, Pedro Neschling, în vârstă de 44 de ani, care i-a moștenit pasiunea pentru scenă și este, la rândul lui, actor și regizor.

Lucelia continuă să fie recunoscută pe stradă pentru rolul care i-a adus celebritatea, deși fizionomia s-a schimbat odată cu vârsta. Mulți dintre cei care o întâlnesc astăzi rămân surprinși să afle că femeia elegantă și matură este aceeași Isaura fragilă și neajutorată din serialul care a făcut istorie.

Rolul din ”Sclava Isaura” a transformat-o într-o stea internațională, dar și într-o actriță respectată, care a reușit ulterior să-și diversifice cariera și să rămână relevantă în lumea artistică.

Astăzi, la aproape cinci decenii de la difuzarea inițială a serialului, ”Sclava Isaura” rămâne în memoria colectivă, iar imaginea Luceliei Santos este asociată pentru totdeauna cu Isaura. Chiar dacă timpul a trecut și puțini o mai recunosc la prima vedere, actrița continuă să fie o legendă vie a televiziunii și un simbol al unei epoci în care fiecare episod era așteptat cu sufletul la gură.