O fostă prezentatoare TV dezvăluie că a fost bătută, umilită și înșelată: „Stai în casă cu un bărbat care devine un monstru!”

Tragedia pe care a suferit-o Dana Roba a zguduit showbizul autohton din temelii. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a fost agresată cu brutalitate de către soțul ei, ajungând de urgență la spital. Medicii sunt sceptici în privința stării sale de sănătate. Cine este prezentatoarea TV care recunoaște că ar fi trecut printr-o situație similară cu fostul ei partener.

Magda Vasiliu a fost cutremurată de ceea ce i s-a întâmplat Danei Roba, după ce bruneta a fost bătută cu bestialitate de către soțul ei, ajungând de urgență la spital.

După ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale extrem de delicată, specialiștii i-au dat vedetei puține șanse de supraviețuire.

Fosta prezentatoare de la Prima TV a făcut dezvăluiri cumplite sub forma unui mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, în care a mărturisit că și ea, la rândul ei, a fost victima violenței domestice, fiind agresată de către fostul ei partener de viață.

„Sunt absolut ingrozita de ce i s-a intamplat Danielei Roba. Nu ne cunoastem personal, dar eram prietene pe Facebook de ani de zile și puteam nici sa nu fi auzit de ea. Simplul gand ca o femeie e lovita cu ciocanul de sot in timp ce doarme, ma cutremura.

Stai in casa, traiesti sub acelasi acoperis cu un om care, brusc, devine un monstru este infricosator. Am fost agresata la randul meu, înșelata, umilita, controlata si jignita dar am plecat de fiecare data la timp.

Si am decis, in consecinta, ca Vlad e singurul barbat (în devenire) pe care il mai vreau sub acelasi acoperis. Nu-mi permit sfaturi. Dar pot spune din proprie experienta ca e bine sa pleci de la primele semne ca relatia scartaie.