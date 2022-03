O fetiță de 7 ani, refugiată din Ucraina, și-a serbat ziua de naștere în tabăra de refugiați din Siret

O fetiță de 7 ani din Ucraina și-a serbat ziua de naștere în tabăra de refugiați din Siret, județul Suceava. Autoritățile și forțele de ordine au aflat de ziua ei, s-au mobilizat și i-au făcut o surpriză pe care nu o va uita.

Cei prezenți în tabără i-au cântat „La mulți ani” în limba engleză. Pompierii țineau baloane roz în mâini, iar toată lumea a aplaudat la final, atunci când a venit și tortul. Clipul video a fost postat de reprezentanții ministerului. Pentru câteva momente, Arina a uitat de cele întâmplate acasă și a fost cu zâmbetul pe buze.

Momentul tortului i-a adus un zâmbet mare Arinei pe față, iar reprezentanții MAI i-au transmis un mesaj special fetiței.

Două fetițe cu același nume și aceeași boală s-au întâlnit în circumstanțe mai puțin plăcute. Una dintre ele este refugiată din Ucraina, iar mama ei a cerut alimente speciale pentru PKU, boala de care suferă și micuța din România. Coincidența a fost ca femeia care să-i ofere ajutorul este mama unei fetițe care același nume și aceeași boală. Fetițele se numesc Anastasia și ambele suferă de fenilcetonurie.

„Ne-a contactat şi ne-a spus că o familie din Ucraina are o fetiţă de 10 ani, bolnavă de fenilcetonurie, care are nevoie de o punguţă de cuşcuş. Familia tranzita România spre Turcia. Am identificat nevoile familiei, pentru că eram ferm convinsă că nu au nevoie de doar o punguţă de cuşcuş. Dar oamenii ăştia dau dovadă de foarte mult bun simţ.

E dincolo de ce ne închipuim noi, nu-şi permit să ceară decât strictul necesar. Ori, în fenilcetonurie, să te refugiezi în altă ţară, să fugi din calea războiului, asta înseamnă să iei cu tine un întreg arsenal de produse dietetice, pentru că nu ştii la ce pleci de acasă”, spune Laura Petreuş, preşedinta Asociaţiei Aproteica a bolnavilor de fenilcetonurie şi mama a doi copii cu această boală rară.