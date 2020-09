O femeie a mâncat 20 de ani doar paste și chipsuri. Cum arată și cum a ajuns să mănânce fructe, într-un final

O femeie și-a depășit frica de a mânca orice altceva în afară de paste și chipsuri. Cum arată aceasta acum și cum a ajuns să mănânce restul alimentelor obișnuite?

Jenny Edgar are 32 de ani, iar două decenii din existența ei a fost un real semn de întrebare atât pentru ea și familia ei, cât și pentru medici. Mai bine de 20 de ani a refuzat să mănânce altceva în afară de chipsuri, brânză și paste. Chiar și la cinele festive din ajunul sărbătorilor și nu numai alegea să mănânce macaroane cu brânză. Femeia locuiește în Coventry, Anglia, și a evitat aproape toată viața să mănânce în oraș pentru că era posibil să găsească în felurile de mâncare comandate orice fruct, legume sau carne de pește.

După ce s-a logodit, a decis să își înfrunte frica și să găsească răspunsurile temerilor sale alimentare. Se pare că totul a început în copilărie, când Jenny evita să mănânce verdețuri sau legume, moment în care a stabilit că nu-i plac restul alimentelor și așa că nici nu s-a mai deranjat să încerce și altceva.

Femeia a explicat că ceea ce-i displăcea profund era textura pe care o aveau unele mâncăruri precum piersicile sau roșiile, mai degrabă suculența lor. Problema ei s-a rezolvat prin hipnoterapie. Specialistul Russel Hemmings a antrenat-o cu ajutorul terapiei cognitiv-comportamentale și terapiei prin hipnoză în speranța că-și va depăși fobia.

„Prima sesiune pe care am avut-o a fost uimitoare. El doar a vorbit cu mine într-un mod foarte relaxat și m-a determinat să încerc cinci fructe diferite. Am pus o bucată de ananas în gură și pur și simplu nu-mi venea să cred aroma. A fost delicios și am spus că nu-mi vine să cred că am așteptat atât de mult să fac asta. După alte câteva sesiuni, Russell a gătit pește și legume proaspete, care au avut un gust minunat. Mi-a fost teamă să le încerc la început, dar după câteva furculițe am fost convinsă”

Jenny Edgar (Sursa: foxnews.com)