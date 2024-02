O femeie a avut un adevărat șoc când a privit această poză de familie. A descoperit ceva terifiant

Indiferent de crezi în fenomenele paranormale sau ești sceptic cu privire la ele, povestea unei mame care a depănat amintiri, reanalizând o fotografie din trecut, ar putea să îți provoace fiori pe șira spinării. Chiar fiul ei a avertizat-o că ceva este în neregulă cu fundalul imaginii. Foto

Într-o zi, A.H. se uita printre unele fotografii vechi, realizate la o petrecere în familie, depănând amintiri privind evenimentul privat. La un moment dat, a dat peste o imagine cu ea, fiul său Leo și fiica ei Chloe. Femeia a suferit un șoc când a realizat ce a văzut în imagine.

În spatele lor, în timpul realizării fotografiei, pândea cineva. Femeia de 42 de ani a spus că în stânga imaginii apare o siluetă neclară, un presupus bărbat în trening în legătură cu care fiul său a avertizat-o, când a făcut fotografia, că încerca să o omoare.

A.H. habar n-avea ce se întâmpla, când la momentul realizării fotografiei fiul său a avertizat-o în legătură cu un bărbat îmbrăcat sport. Doar zâmbea pentru fotografie. Mamă a trei copii, femeia a declarat că a fost șocată și totodată speriată de silueta ce apărea în imagine.

Acum, A.H. spune că atitudinea și comportamentul ciudat ale lui Leo, fiul său, de la momentul realizării imaginii în cauză, când susținea că un bărbat în trening voia să o omoare, erau explicabile. Nimeni altcineva nu ar fi văzut așa ceva în locuința la care a fost susținută petrecerea.

A.H. și-a dus fiul, după experiența în cauză, la mai mulți medici. O angajată de la farmacie s-a declarat chiar îngrijorată de situația fiului său, Leo. Femeia nu l-a crezut atunci, însă astăzi, când vede fotografia, regretă că nu și-a ascultat copilul. A.H. spune că vede o fantomă în imaginea ce datează din 2010.

„Îi arătam iubitului meu fotografii vechi de familie și imediat a întrebat ce era în prag. Am fost șocată. Silueta arată ca cea a unui bărbat. Pare că este într-un trening. În acea perioadă, Leo îmi spunea că a văzut un bărbat în trening și am ajuns să-l ducem la [medic] pentru că nu am văzut pe nimeni.

El a spus că persoana pe care o vedea o să mă omoare, așa că evident că eram îngrijorată de asta. Acum are sens că obișnuia să spună asta și îmi pare rău că nu l-am crezut în acel moment”, s-a exprimat A.H., pe Facebook, potrivit Mirror.