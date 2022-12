O clientă Lidl a ieşit aproape plângând din magazin. Pe ce a putut să dea 400 de lei, preţurile au crescut mult

O clientă Lidl a rămas cu un gust amar la ultima tură de cumpărături. Aceasta a decis să mai achiziționeze câteva produse înainte de masa festivă de Revelion. Din păcate, ea a ieșit aproape plângând din celebrul supermarket după ce s-a uitat mai ales la coșul de cumpărături și bonul primit la casă. Creșterea prețurilor i-a adus pe unii cetățeni la limită cu cheltuielile. Iată pe ce a reușit să dea o femeie 400 de lei!

O clientă Lidl a rămas în șoc după ce a studiat mai bine produsele achiziționate și bonul primit la casa de marcat. Majoritatea oamenilor de peste tot din lume sunt la limită cu bugetul familiei și abia mai țin pasul cu cheltuielile de zi cu zi. În timpul acesta, din ce în ce mai mulți au renunțat chiar la achizițiile preferate de Sărbători și au petrecut altfel.

Acesta este și cazul unei cliente care aproape că a ieșit plângând din celebrul retailer. Creșterea prețurilor provoacă probleme multor oameni. Unele persoane au stabilit că se vor limita să cumpere propriile mărci ale magazinelor.

O femeie a plecat cu groază din supermarket și a povestit pe rețelele de socializare pe ce a cheltuit 400 de lei. Aceasta a subliniat că este mamă singură a doi copii și că inițial a crezut că pe bon s-a făcut o greșeală.

„Aproape că am plâns când am ieșit”, spune ea. „Am crezut că a făcut o greșeală casieria. Și nici măcar nu am luat carne sau legume. A fost doar o achiziție „mică”. În curând voi lua doar paste cu sos.”