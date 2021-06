O bătrână din Iași, la un pas de a-și ucide trei nepoate, după ce le-a spălat cu insecticid pentru oi. Ce scuză a invocat

Trei minore au ajuns la spital intoxicate după ce bunica lor le-a spălat cu o substanță toxică de uz veterinar. Întâmplarea a avut loc în județul Iași, localitatea Jigoreni din Țibănești. Copiii au fost preluați de către un echipaj medical și transportați la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, Iași. În momentul de față, sunt într-o stare bună.

Trei fete au ajuns la spital după ce bunica acestora le-a spălat cu o substanță toxică, de uz veterinar. Cele trei minore, în vârstă de 6, 9 și 11 ani, se aflau în vizită la bunica lor. Bătrâna a decis să le spele pe păr, deoarece aveau păduchi. Din nefericire, substanța folosită nu era recomandată pentru spălat, iar fetele au ajuns la spital cu intoxicație.

„Nu e adevărat, nu e nimic adevărat! Ce s-a întâmplat? Am un băiat handicapat și prost! Vă spun foarte clar. Au venit nepoatele mele la mine și le-am dat cu soluție, nu sunt intoxicate! Au venit, le-am dat pe cap de păduchi și nu are niciuna nimic. Le-am dat cu otravă de asta de păduchi de la farmacie. Nu am luat nimic pentru oi, eu nu am oi. Am fost la farmacie și am luat de păduchi. Lăsați-mă, că nu s-a întâmplat nimic! Băiatul a sunat la ambulanță, dar el a făcut pușcărie și are o ciudă, că de ce stau fetele la mine. Mama lor e plecată în Germania. Au stat de vineri până sâmbătă la mine, nu s-a întâmplat nimic și duminică seară le duc acasă la ele la Văleni”, a spus Silvica Grigorescu, bunica fetelor intoxicate.