O actriță din serialul Vlad, la un pas de divorț. A fost surprinsă în ipostaze intime cu actorul Adrian Nartea

Victoria Răileanu, alias Micky din serialul „Vlad” difuzat pe Pro Tv, și-a șters toate fotografiile de pe rețelele de socializare în care apărea alături de soțul ei, Conrad Mericoffer. În replică, acesta a șters pozele cu ea de pe conturile lui.

Momente tandre la restaurant…

Basarabeanca a fost surprinsă de paparazzi în timp ce împărțeau câteva momente tandre într-un restaurant din Capitală, alături de Adrian Nartea, actorul în rol principal din serialul „Vlad”, care este căsătorit, la rându-i, cu Alina Ferinceac. Cei doi actori s-au luat în brațe, sorbindu-se din priviri, iar, la final, se poate observa cum Victoria Răileanu îl cuprinde cu mâinile pe sub geacă pe Adi, fără să se poată vedea, însă, ce s-a întâmplat la nivelul fețelor, din cauza copertinei restaurantului.

Aceștia nu au ieșit împreună din local, primul care s-a făcut nevăzut fiind Adi, la câteva secunde distanță urmând să iasă și vedeta, care și-a pus muzică în urechi și a luat-o în direcția opusă.

Mai mult, la doar o zi distanță de la filmarea din restaurant, Adi Nartea și Victoria Răileanu s-au afișat din nou împreună, dar de această dată însoțiți de colegii de platou. Pentru a nu da de bănuit, poate, Victoria s-a așezat la masă la câteva scaune distanță de Adi Nartea, care a ocupat locul din capul mesei.

Un prim pas spre divorț?

Întorcându-ne la cei doi soți, Victoria și Conrad, băgăm de seamă că au păstrat pe rețelele de socializare doar imaginile în care apare băiețelul lor și fotografiile făcute pe platourile de filmare. De parcă nu ar fi fost suficient, cei doi și-au dat unfollow pe Instagram. Aceștia au împreună un băiețel de cinci ani.

„Soţul meu are un nume austriac, se numeşte Conrad Mericoffer, ne-am cunoscut în facultate. Am fost colegi de facultate, dar n-am avut treabă unul cu altul, am lucrat destul de puţin împreună, ne apreciam profesional şi altfel, un pic. Lui îi plăcea de mine şi mie de el, dar în perioade diferite, niciodată în acelaşi timp. După ce am terminat facultatea, iar el masterul am intrat în acelaşi grup de prieteni şi ne-am cuplat. Avem un copil, pe băieţelul nostru îl cheamă Carol”, a povestit Victoria Răileanu, conform cancan.ro.