Nunta momentului în showbiz-ul din România. Bărbatul care s-a iubit cu Lidia Buble s-a logodit cu fiica unui miliardar

Se anunță un nou eveniment important în România. Un bărbat celebru, fostul Lidiei Buble, și-a cerut iubita în căăstorie. Chiar în ziua Sfintei Maria, a ales să îi pună pe deget inelul celei cu care speră să își petreacă tot restul vieții. Cine este norocoasa și când va avea loc mult așteptata nuntă.

În ultima vreme au avut loc tot mai multe cereri în căsătorie în showbiz. O altă nuntă mare se anunță, după ce fostul iubit al celebrei Lidia Buble și-a cerut partenera de viață în căsătorie. A ales o zi de sărbătoare pentru acest moment, care a fost unul extrem de emoționant.

Fratele celebrei Elena Gheorghe și-a cerut de soție iubita. Cei doi vorbeau tot mai mult despre nuntă, așa că nu au mai putut amâna momentul în care au făcut primul pas spre o căsnicie.

Costin Gheorghe i-a făcut surpriza Mariei Cușu chiar pe 15 august, de ziua acesteia de nume. Cererea a avut loc chiar pe malul mării și a fost una extrem de emoționantă, dar intimă și modestă, exact cum și-au dorit.

Au evitat să fac prea multă zarvă, ci aleg să își trăiască iubirea în liniște, departe de ochii curioșilor.

„Cum a fost cererea?! Una foarte simplă și foarte „modestă”. Iubirea o ținem pentru noi și am ales să public 2-3 poze ca să afle mai mult apropiații. Ieri s-a întâmplat, a fost ceva natural și omenesc. Chestia asta o aveam de mult timp în suflet”, a declarat Costin Gheorghe pentru Antena Stars.

Mulți se întreabă acum când va avea loc marele eveniment. Costin Gheorghe a mărturisit că nu se gândesc de acum la nuntă și încă nu au stabilit niciun detaliu legat de petrecere.

Cei doi au mai fost căsătoriți înainte, motiv pentru care nu mai cred în puterea unui act. Spun că atunci când vor simți necesar, vor face și acest pas.

”Nu se pune problema, deocamdată nu am vorbit de chestia asta, e prematur să vorbim, noi ne gândim la ziua următoare, să fie cât mai frumoasă. Având în vedere că amândoi am fost căsătoriți în relațiile precedente nu am pus problema asta.

Suntem destul de maturi că dacă o să vină momentul acesta să-l facem așa cum trebuie.”, a spus Costin Gheorghe, în exclusivitate pentru Spynews.ro