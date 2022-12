Numerologia pentru anul 2023. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie, va fi din ce în ce mai greu

Numerologul și astrologul feng shui Adam Andreas Stavarache a explicat de ce anul 2023 este considerat un an de tranziție. Specialistul a vorbit despre numerologia anului care vine și a făcut o paralelă și cu anul care tocmai se încheie. „2023 este un an de tranziție. 2022 este un an de 6. Ce s-a întâmplat în 2021 se va manifesta în 2023. Este un an de tranziție, dar nu dur. Cei mai duri ani vor fi în 2024 și 2027, nu doar pentru România, ci pentru globalitate”, a explicat expertul.

Numerologie pentru 2023: ce se întâmplă de la 1 ianuarie

Numerologul Adam Andreas Stavarache a fost invitat în emisiunea Ego Life în ediția cu numărul 39. Specialistul a abordat subiecte ce țin de numerologie, karmă și dezvoltare. Mai exact, expertul a adus în prim-plan importanța numerelor și face o analiză a anului care vine.

Mai exact, el spune că 2023 va fi unul de tranziție. De asemenea, expertul a subliniat că perioada cea mai grea pentru toată lumea va fi cuprinsă între 2024 și 2027.

Cum se calculează cifra destinului?

Gazda emisiunii a dorit să știe cum se calculează cifra care influențează cel mai mult destinul. Adam Andreas Stavarache a explicat că totul pornește de la data de naștere. Cel din urmă a mai declarat că Dumnezeu vrea de la oameni să integreze energia lui 2, care este emoție și susținere, a lui 3 și 5, care reprezintă comunicarea cu lumea.