Nu te așteptai să o vezi așa. Oana Roman, imagini de senzație. Ce a ajuns să facă acum

Oana Roman și-a surprins fanii! Cei care o urmăresc deja de ani buni în mediul online nu și-ar fi imaginat-o într-o asemenea postură. Ce a ajuns să facă în propria locuință?

Oana Roman și-a schimbat foarte mult viața pe timpul pandemiei de coronavirus. Dat fiind faptul că a fost și ea nevoită să stea izolată în ultimele luni, a trebuie să-și găsească alte activități care să-i umple timpul. Cunoscuta vedetă s-a apucat de grădinărit, după cum a recunoscut în cadrul unui interviu. Soția lui Marius Elisei s-a mutat într-o nouă casă care are o curte imensă și care a venit la pachet cu un solar de care nu avea cum să nu se bucure.

În acest context, afacerista a decis să sădească ceva legume pentru ca familia sa să mănânce lucruri proaspete și bio. Asta a ținut-o departe de plictiseală, mai ales că a recunoscut că mai are multe ajustări să facă la nou cămin, așa că munca prin curte nu-i lasă prea mult timp liber înainte de a se întoarce la job-ul său de zi cu zi.

„Vremea a fost ok, așa că ne-am bucurat de grădina asta pentru care sunt recunoscătoare. Eu am cumpărat curtea așa cum o vedeți, mai am foarte mult de muncă la ea, mai am foarte mulți bani de băgat în ea – trebuie să fac gardul, să schimb gazonul, să pavez aleile…în fine, mai e foarte mult de muncă la ea. Cu perioada asta care a fost n-am putut să facem ce ne-am dorit. Aici avem salată și trebuie să avem și un rând de castraveți. Noi o să tot platăm până o să avem tot ce ne trebuie ca să nu mai mergem prea des la piață. O să avem noi tot ce ne trebuie chiar de la noi în curte. Dacă tot avem deja solarul cumpărat odată cu casa am zis să profităm de el și să facem treabă frumoasă.”

